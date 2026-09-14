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Prevenir, palabra de orden para evitar infecciones de transmisión sexual (audio)

14 de septiembre de 2026 Dunia Bermúdez Sañudo
Ante su presencia es fundamental acudir al médico y adquirir educación oportuna, explica la especialista de segundo grado en Dermatología, doctora Dayana Bermúdez

La sífilis es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuente en la población matancera, según estadísticas consultadas. Para su diagnóstico es fundamental la información aportada por el paciente durante el interrogatorio y las características clínicas.

En ellas destacan las lesiones papulosas o maculares tipo rash en todo el cuerpo, principalmente en palmas y plantas, úlceras genitales y lesiones en las mucosas, pelo y uñas. Dada su amplia gama de manifestaciones es conocida como la gran simuladora, pues presenta daños a niveles de órganos y sistemas, además de síntomas generales como cefalea, fiebre, dolores articulares y musculares.

Ante su presencia es fundamental acudir al médico y adquirir educación oportuna, explica la especialista de segundo grado en Dermatología, doctora Dayana Bermúdez. Prevenir es la palabra de orden para evitar el contagio de infecciones de transmisión sexual.

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