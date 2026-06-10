Un movimiento caro y sin competencia

Como reza en un refrán popular “A río revuelto, ganancia de pescadores”. La cuestión de desplazarse de un lugar a otro en la ciudad de Matanzas pareciera una pesca furtiva donde los únicos beneficiados son los choferes particulares.

Ante el cerco petrolero impuesto por la administración de Donald Trump contra nuestro país, que bloquea la entrada de combustibles, el transporte de pasajeros se transforma en una realidad sumamente compleja.

Como consecuencia del desabastecimiento, los ómnibus estatales que en su momento aliviaban buena parte del desplazamiento de la población en la urbe, disminuyeron su movilidad y la cantidad de vehículos que hoy operan es prácticamente nula.

A esto se añade que, con la política extraterritorial del vecino del norte, adquirir piezas para la reparación de los equipos resulta muy complicado por las sanciones a quienes comercien con Cuba.

Ante esta situación, cobran auge los triciclos, ya sean eléctricos o de combustión. La iniciativa, si bien al principio resultó ser un bálsamo para quienes necesitan trasladarse de un punto a otro de la ciudad, con el paso de los meses ya no tiene el mismo impacto en gran parte de la población.

Los precios que oscilaban entre los 5, 10 y hasta 20 pesos por tramos se elevaron hasta 300, por lo que el encarecimiento de los costos genera descontento.

En tiempos en los que conseguir efectivo resulta casi tan difícil como ir al cosmos y retornar, pagar entre 200 y 300 pesos diarios para desplazarse supone un lujo que no muchos pueden darse y menos en un solo viaje al día.

Entre las acciones de seguimiento al tema, las autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia insisten en el transporte solidario de empresas y entidades del estado, choferes que deben detenerse en las paradas para, según su ruta, trasladar personal y así aliviar la demanda de transporte.

Aunque en muchos de estos lugares existe una persona dedicada a velar porque la medida se cumpla, no son pocos los indolentes que, ante una multitud de personas, hacen caso omiso y continúan su camino aún con los vehículos vacíos.

Un buen amigo de manera jocosa comentaba que las personas de los repartos Reynold García, Gelpi, Canímar y zonas aledañas vivimos en la esquina equivocada de la ciudad.

A su comentario no le falta razón, porque lastimosamente muchos de los medios estatales y privados solo llegan hasta Peñas Altas como si el resto no existiera; estamos en Matanzas, pero no vivimos en ella.

Varias son las interrogantes al respecto ¿Qué medidas se implementan para regular los precios de esta forma de transportación?¿Por qué el costo de un tramo supera dos y hasta tres veces su valor inicial?¿Qué alternativas existen para facilitar la movilidad hacia zonas de la periferia de la ciudad?

Son tiempos en los que necesitamos fomentar valores como la solidaridad, el respeto y la comprensión, de manera que a pesar de las dificultades económicas no sea un lujo moverse sobre ruedas.

Foto tomada del perfil de la periodista Yunielis Moliner