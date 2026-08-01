Díaz-Canel recibe a Gustavo Petro en su visita oficial a Cuba

Arribó a Cuba, en visita oficial, el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, quien cumplirá un programa de actividades, centrado en los avances en las relaciones entre ambos países.

A su llegada al Aeropuerto Internacional “José Martí”, el mandatario colombiano fue recibido por la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal Ferreiro.

Durante su estancia en nuestro país, el distinguido visitante sostendrá conversaciones oficiales con las máximas autoridades cubanas sobre la agenda bilateral, con énfasis en los ámbitos económico-comercial, de inversión y cooperación, e intercambiarán acerca de temas de interés regional e internacional.

Cuba y Colombia mantienen relaciones históricas de amistad, sustentadas en el respeto mutuo, el diálogo y la cooperación, y han trabajado intensamente para ampliar los vínculos bilaterales en áreas de interés compartido.

El Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez recibió al Presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego en el Palacio de la Revolución. Los mandatarios pasaron revista a la guardia de honor, presentaron a sus respectivas delegaciones y sostuvieron conversaciones oficiales.

La visita oficial del presidente, se extenderá hasta mañana 1 de agosto.

(Tomado de Cubaminrex)