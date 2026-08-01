1 de agosto de 2026

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Cultura circense alentada por La Rueda en Teatro Sauto

1 de agosto de 2026 Yenli Lemus Domínguez
Niños, adolescentes, jóvenes y adultos alentaron la cultura circense en la escena del Teatro Sauto, Monumento Nacional, durante dinámico taller de verano realizado como iniciativa de la Compañía La Rueda. 

Niños, adolescentes, jóvenes y adultos alentaron la cultura circense en la escena del Teatro Sauto, Monumento Nacional, durante dinámico taller de verano realizado como iniciativa de la Compañía La Rueda.

Kalec Acosta Hurtado, director del coliseo neoclásico de esta ciudad, en conversación con la Agencia Cubana de Noticias celebró la disposición del equipo dirigido por Yoilén Sánchez Cárdenas, que procuró compartir saberes sobre técnicas del mundo de la carpa.

En la sala principal del teatro confluyeron los estudiantes con los profesores para aprender de malabares, elasticidad, equilibrio… y también así honrar el vínculo histórico entre el arte circense y el Teatro Sauto, en cuyo escenario incluso se han visto elefantes y caballos, comentó Acosta Hurtado.

Se destaca en la página oficial de La Rueda en la red social digital Facebook que aportaron a las jornadas profesores como Rogelio Acevedo y Yennyfer González, integrantes del duo Roy, y sobre equilibrio impartió Yhvan Ramos, más conocido como el payaso Circorete.

Señala además la página de la compañía con orgullo que este año la matrícula reunió a estudiantes de la Escuela Nacional de Circo, muchachos que pasaron por ediciones anteriores del Taller y ya aprobaron los exámenes de ingreso a esa escuela, y niñas y niños que exploran las artes escénicas.

Con la guía de profesionales, el taller de verano efectuado por La Rueda se legitimó como un semillero de vocaciones, coherente con la disposición de la compañía a contribuir a la formación de quienes poseen inquietudes y aspiraciones vinculadas a la cultura circense.

  • ACN

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