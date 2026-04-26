26 de abril de 2026

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Pinchazo del Madrid en liga

26 de abril de 2026 Maxdiel Fernández Padrón

El Real Madrid dejó escapar puntos clave en la recta final de LaLiga tras empatar frente al Real Betis, en un duelo que se definió en el tiempo agregado. A solo cinco jornadas del cierre del campeonato, el conjunto blanco vio frenadas sus aspiraciones en un partido que parecía tener bajo control.

El gol sobre la hora cambió el guion y castigó la falta de contundencia madridista en los minutos finales. Betis, insistente hasta el último suspiro, encontró premio en una acción que desató la polémica y encendió el cierre del encuentro.

Una vez más, el sistema de videoarbitraje, VAR, ocupó el centro de la escena. Varias decisiones arbitrales generaron protestas en ambos bandos, con jugadas revisadas que influyeron directamente en el resultado y alimentaron el debate sobre su aplicación.

El empate deja un sabor amargo para el Madrid en un momento crítico de la temporada, mientras el Betis celebra un punto de peso. Con este empate, el Madrid le sirve en bandeja de plata el 29 título liguero al Barça

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