Cocodrilos, sin margen para los errores

Antes de iniciar su última estancia en el estadio Victoria de Girón durante la fase clasificatoria de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano, los Cocodrilos de Matanzas llegan a un punto donde ya no hay margen para los errores.

El reajuste del calendario dejó pendiente los últimos dos compromisos de la subserie frente a Las Tunas y redujo aún más las oportunidades de un equipo que necesita resultados inmediatos para mantenerse con vida en la lucha por los puestos de play off.

El reto no parece sencillo. Artemisa visita la Atenas de Cuba con el antecedente favorable de haber dominado a los matanceros en la primera vuelta, cuando los derrotó en tres ocasiones consecutivas antes de que la lluvia impidiera completar el cuarto encuentro.

Ahora, además de buscar la revancha, los dirigidos por Eduardo Cárdenas están obligados a aprovechar cada juego como si fuera una final.

Con apenas nueve partidos por disputar en la etapa regular, las matemáticas y el terreno colocan a Matanzas contra las cuerdas. Ganar la subserie es una necesidad, pero ya no depende únicamente de sus propios resultados.

También requiere que los equipos involucrados en la pelea por la clasificación cedan terreno en los enfrentamientos restantes.

Más allá de las cuentas y los pronósticos, los Cocodrilos están obligados a demostrar que aún conservan argumentos para extender su temporada. La clasificación parece lejana, pero mientras existan posibilidades, el Victoria de Girón seguirá siendo el escenario donde Matanzas intentará aferrarse a ellas.