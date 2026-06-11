Matanzas, la ciudad de los puentes y de la moda (+fotos)

La pasión por la moda regresa a la Oficina del Conservador de la urbe yumurina con la reanudación de los cursos de diseño de moda que imparte desde hace casi cinco años, la artista matancera Adilén Díaz.

En la sede de Planeta Moda Cuba, sitio habitual de estos encuentros, la experimentada diseñadora recibe a una nueva matrícula de alumnas con una destacable unión de generaciones.

“Este taller de moda lleva más de cuatro años realizándose en la academia, y a diferencia de mis otros proyectos, es el que más tiempo lleva vigente y más sueños ha cumplido”, expresó la maestra.

Dicho curso consta de cuatro niveles, cada uno con un mes de duración, donde el entendimiento acerca de las teorías más básicas posibilitará mejores resultados prácticos al finalizar el proceso.

El primer nivel se encarga de introducir la colorimetría con el círculo cromático, el perfil del consumidor, las diferentes estaciones del año en la moda y la misión del diseñador de moda, elementos llevados después al dibujo en formato de boceto.

Por su lado, el siguiente paso acerca al aficionado a lograr la identificación de longitud en las mangas, faldas y pantalones, que da lugar a la fase del moodboard, un mural en el que se plasman las ideas creativas de los niveles vencidos.

En el cuarto y último momento, ocurre la confección desde la transformación de prendas con base en la moda sostenible, misma que constituye la principal línea que trabaja Planeta Moda Cuba desde sus inicios.

Para la también modelo, el objetivo principal es que los participantes exploten al máximo sus habilidades, razón por la que le seguirá una prueba final donde los conocimientos adquiridos cobrarán vida en distintos modelos de ropa.

La reconocida emprendedora explica que el material más utilizado en su marca así como en sus clases, resulta la mezclilla o también conocida como denim, debido a su condición de contaminante para la capa de ozono.

Esta iniciativa impulsada hace ya varios años por el amor a la elegancia y la libre creación artística, ofrece las herramientas y el espacio para explorar sin límites un mundo que está cada vez más a nuestro alcance.

Las citas permanecen los viernes en el horario de cuatro a cinco de la tarde, a la espera de un rincón que abre camino como cada año, a un público sin distinción de edad o ambiciones.