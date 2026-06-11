Solidaridad en camino

El mar de Cartagena es testigo de una misión cargada de esperanza. Atendiendo la directriz del Presidente @petrogustavo, desde #APCColombia lideramos la articulación interinstitucional para la recolección de cerca de 100 toneladas de ayuda humanitaria para nuestra nación hermana ante los impactos del huracán Melissa y los desafíos energéticos actuales.

Paneles solares, alimentos, equipos médicos, medicamentos, entre otros insumos vitales destinados a aliviar las necesidades más urgentes y dignificar la vida de miles de familias cubanas ya se encuentran navegando las aguas del Caribe como reflejo de una política de cooperación internacional basada en la solidaridad, la integración regional y el apoyo mutuo en el Sur Global. Paneles solares, alimentos, equipos médicos, medicamentos, entre otros insumos vitales destinados a aliviar las necesidades más urgentes y dignificar la vida de miles de familias cubanas ya se encuentran navegando las aguas del Caribe como reflejo de una política de cooperación internacional basada en la solidaridad, la integración regional y el apoyo mutuo en el Sur Global.

Agradecemos a la Embajada de Cuba en Colombia, la Presidencia de la República de Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, el Minagriculturacol, el Invima – Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, el Ministerio de Minas, la DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Cancillería Colombia, la Armada de Colombia y en especial a la tripulación del buque ARC Caribe por demostrar que la solidaridad se ejerce actuando. Agradecemos a la Embajada de Cuba en Colombia, la Presidencia de la República de Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, el Minagriculturacol, el Invima – Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, el Ministerio de Minas, la DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Cancillería Colombia, la Armada de Colombia y en especial a la tripulación del buque ARC Caribe por demostrar que la solidaridad se ejerce actuando.

📸APC Colombia