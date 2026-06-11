¡Vive el Mundial en vivo en los Centros Culturales de Artex Matanzas!

Los amantes del fútbol tienen una cita imperdible en los Centros Culturales de Artex Matanzas, que se preparan para ofrecer una experiencia única durante los partidos del Mundial, con respaldo energético garantizado.

La propuesta incluye una variada oferta gastronómica: cerveza dispensada, picadera, cócteles, entrepanes y tapas, todo gracias a la experiencia culinaria y la creatividad de los nuevos modelos de gestión aliados al proyecto.

La cita es en cada jornada mundialista, en los centros Guanima, Sala 3D, Centro Cultural Allende, Centro Cultural La Comparsita y La Salsa.