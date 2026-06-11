11 de junio de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

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¡Vive el Mundial en vivo en los Centros Culturales de Artex Matanzas!

11 de junio de 2026 Regla Yasira de León Reyes
Los amantes del fútbol tienen una cita imperdible en los Centros Culturales de Artex Matanzas, que se preparan para ofrecer una experiencia única durante los partidos del Mundial, con respaldo energético garantizado.

Los amantes del fútbol tienen una cita imperdible en los Centros Culturales de Artex Matanzas, que se preparan para ofrecer una experiencia única durante los partidos del Mundial, con respaldo energético garantizado.

La propuesta incluye una variada oferta gastronómica: cerveza dispensada, picadera, cócteles, entrepanes y tapas, todo gracias a la experiencia culinaria y la creatividad de los nuevos modelos de gestión aliados al proyecto.

La cita es en cada jornada mundialista, en los centros Guanima, Sala 3D, Centro Cultural Allende, Centro Cultural La Comparsita y La Salsa.

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