11 de junio de 2026

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Comienza cosecha de mangos en la empresa Victoria de Girón

11 de junio de 2026 Eva Luna Acosta Armiñán
JAGÜEY GRANDE.- La cosecha de mango, su ejercicio económico de mayor relevancia, acaba de comenzar en la Empresa Agroindustrial Victoria de Girón (EAVG), contienda que se extenderá de 60 a 80 días.

JAGÜEY GRANDE.- La cosecha de mango, su ejercicio económico de mayor relevancia, acaba de comenzar en la Empresa Agroindustrial Victoria de Girón (EAVG), contienda que se extenderá de 60 a 80 días.

Están todas las condiciones para garantizar la maduración, gracias a la llegada en tiempo de los insumos, respaldo fundamental para asegurar ese proceso, declaró Humberto Suárez Sotolongo, director general de la EAVG.

Anunció el inicio del procesamiento de unas 8 mil toneladas de esta fruta, para la obtener jugos, concentrados y aceites esenciales de alta calidad en el combinado industrial Héroes de Girón, de amplia experiencia en estas producciones, momento antecedido por un profundo mantenimiento.

Percibido por directivos y trabajadores como un acto de resiliencia en las actuales condiciones energéticas del país, la contienda arrancó por el área de la variedad de mango Tomy J12-1, perteneciente a la unidad empresarial de base (UEB) granja integral 2.

Cada mango que se corte, seleccione y procese, es un “trocito de soberanía alimentaria y de orgullo colectivo Lo hacemos con ingenio y voluntad”, publicó la en su perfil de la red social Facebook.

“A pesar de los obstáculos, se respira optimismo entre nuestros trabajadores. Confiamos en ustedes, los admiramos y los acompañamos con el corazón puesto en cada decisión. Porque esta cosecha es de todos”, añadió el post.

La EAVG reconoció a la dirección del buró sindical, por saber conducir al colectivo a superar desafíos energéticos para mantener la vitalidad de nuestra empresa, y un ejemplo de correspondencia con ese liderazgo es el hecho de haberse honrado el compromiso de aporte a la Patria y la cuota de los afiliados.

La fabricación de carbón vegetal es un renglón exportable que le ha ganado prestigio a esta empresa en mercados externos de varias latitudes, lo que prueba su capacidad de adaptarse a los contextos, hacer ajustes y diversificarse.

Foto: Tomada del perfil de Facebook de la EAVG.

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