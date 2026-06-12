Planeta Moda Cuba acoge más talleres de verano

Este próximo verano se resume en salidas a la playa al atardecer, fiestas con amigos hasta el anochecer y los talleres de verano que trae Planeta Moda Cuba para estas fechas.

Ubicada en la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas, la sede de la compañía reabre sus puertas a un tercer curso de bordado a mano, el taller más reciente de la diseñadora yumurina Adilén Díaz.

Dicho proyecto cuenta con la planificación de cuatro niveles, al igual que los anteriores, y debido a la repercusión tan favorable del mismo, al culminar en breve con el actual curso, iniciará el proceso de matrícula para uno siguiente.

Para la encargada del espacio su mayor satisfacción es percibir el interés diario que muestran sus alumnas, tanto las más pequeñas como las adultas como ella, que ven en esta práctica artística una manera de elevar su creatividad.

Explica que los resultados positivos en los trabajos de los estudiantes recaen en su constancia y habilidad con el dibujo con hilo, que no es más que la esencia del bordado a mano.

Las enseñanzas arrancan por la familiarización con las puntadas básicas y las herramientas de trabajo, las cuales cambiarán en los niveles más avanzados.

Los materiales esenciales para la ejecución de esta tarea resultan el hilo, los aros y los diferentes tipos de tela, de los cuales los aficionados aprenderán todo acerca de sus funciones más prácticas.

<La aceptación del taller es tal que las personas en la calle se detenían a preguntarme cuándo comenzaría otro curso y no dejaban tampoco de proyectar entusiasmo en las redes sociales>, comentó la representante de Planeta Moda Cuba.

Sin embargo, las iniciativas culturales para los venideros meses de julio y agosto no cesan, motivo por el que llega un nuevo taller de verano acerca del trabajo con papel maché.

Sobre esta primicia la creadora matancera aclara que la finalidad con el uso de esta técnica será su vinculación con la moda mediante la elaboración de peculiares accesorios y vestuarios.

Se prevé que el cierre del taller ocurra con el montaje de una pasarela donde las modelos recién graduadas de la marca portarán los diseños de los aprendices del presente proyecto.

Los encuentros del visitado taller de bordado a mano mantendrán su horario los domingos de 10:00 a 12:00 del día, mientas que por su parte la nueva propuesta, que incluirá dos niveles y tendrá lugar los martes en la tarde, lanzará sus matrículas más adelante.