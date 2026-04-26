La Inteligencia artificial también embauca con hermoso sonido

La potente voz, hermosa letra y ritmo contagioso de la cantante Ruby Black nos llega desde cualquier punto de la ciudad, lo mismo desde un celular, la bocina de un bicitaxi que desde el equipo de música de aquella ama de casa.

Bebiendo del más puro soul norteamericano, la intérprete transmite a los oyentes un potente mensaje de reafirmación femenina y de voluntad de trasponer obstáculos a pesar de los continuos tropiezos que la existencia propina.

De eso va el tema «Todavía respiro»: de superación personal y resiliencia, logrando tal conexión con las audiencias que en breve tiempo ha alcanzado varios millones de interacciones en las diferentes plataformas musicales, incluso monetizando elevadas cifras en sitios digitales de pago como Spotify.

Ruby Black se ha convirtido en un fenómeno musical engrosando la lista de lo más escuchado en países como España.

Sería inimaginable pensar que tal logro corresponda a una cantante inexistente, al menos en nuestro plano terrenal. Ruby Black, más allá de su real impacto en la escena musical, es un ingenioso producto de la Inteligencia Artificial.

Algún avezado en las múltiples posibilidades que propone esta herramienta digital llamada IA, consiguió construir una cantante sin necesidad de dedicar largos años de estudios a la música, simplemente con el auxilio de un ordenador.

Y se pudiera aplaudir ese producto del ingenio humano, si no fuera porque no logramos entender el objetivo final de la creación: engañarnos o entretenernos.

Porque en este minuto quizás pocos se han preguntado sobre la existencia real de la cantante. Para despertar las alarmas, las propias herramientas de la Inteligencia Artificial y los algoritmos de las redes sociales se suman a la engañifa, ya que los propios buscadores potencian contenidos que intentan reafirmar sobre la veracidad de esta cantante con datos inexactos y superficiales de su existencia.

Lo cierto es que Ruby Black no existe más allá de un ordenador o la lista de reproducción musical que YouTube propone.

Resulta oportuno reflexionar sobre las ventajas, así como las amenazas reales de la irrupción de esta inteligencia artificial en el escenario cotidiano de nuestras sociedades, por ello se hace necesario mantener toda los sentidos atentos, ante posibles manipulaciones en un contexto donde predominan las noticias falsas y las campañas de manipulación mediática.

Desde la IA se puede construir un mensaje casi hiperrealista colmado de sesgo político y omisiones, y muchos lo consumirán acríticamente. He ahí la perspicacia que debe acompañar a las audiencias para saber diferenciar lo real de lo ficticio, desde ciertos discurso lleno de falsedades, hasta un personaje creado por una computadora que bien puede seducir a multitides.