Proyecto de ley propone reducir a 20 los ministerios en Cuba: ¿Cuáles son?

Entre las principales novedades figura la creación de nuevas carteras ministeriales y la fusión de otras existentes. La propuesta reduce a 21 los organismos de la Administración Central del Estado —20 ministerios y el Banco Central de Cuba—, frente a los 27 vigentes.

El texto establece una estructura integrada por 20 ministerios, entre ellos los nuevos ministerios de Agroalimentación; Economía, Finanzas y Planificación; Educación Superior, Ciencia y Tecnología; Deportes y Recreación; Industrias y la Construcción; e Información y Comunicación Social. También propone el Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda, que concentraría competencias actualmente dispersas en varias entidades.

Los 20 ministerios propuestos

Ministerio de Agroalimentación Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera; Ministerio de Cultura; Ministerio de Deportes y Recreación; Ministerio de Economía, Finanzas y Planificación; Ministerio de Educación; Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; Ministerio de Energía y Minas; Ministerio de Industrias y la Construcción; Ministerio de Información y Comunicación Social; Ministerio de Comunicaciones Ministerio de Justicia; Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Salud Pública; Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; Ministerio de Turismo; Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; Ministerio del Interior Ministerio del Transporte.

Principales cambios en el mapa ministerial

Agricultura e Industria Alimentaria se integran en el nuevo Ministerio de Agroalimentación.

Economía y Planificación se fusiona con Finanzas y Precios para crear el Ministerio de Economía, Finanzas y Planificación.

Educación Superior incorpora Ciencia y Tecnología.

Se crea el Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda, que reúne funciones antes dispersas entre varios organismos.

El INDER se transforma en Ministerio de Deportes y Recreación.

Surge el Ministerio de Información y Comunicación Social como cartera independiente, a partir del actual Instituto de Información y Comunicación Social.

La iniciativa reafirma que la Administración Central del Estado estará subordinada al Consejo de Ministros, mientras que el primer ministro ejercerá el control y seguimiento directo de los organismos que la integran.

Asimismo, precisa los mecanismos para la creación, modificación o extinción de ministerios y otras entidades estatales, facultad que corresponde a la Asamblea Nacional del Poder Popular y, entre períodos de sesiones, al Consejo de Estado.

El proyecto también detalla las funciones comunes de todos los organismos estatales, entre ellas la formulación y ejecución de políticas públicas, la promoción de la participación popular, la protección de derechos, la coordinación con los territorios y la incorporación de la ciencia, la innovación y la transformación digital en la gestión pública.

Uno de los aspectos más relevantes es la redistribución de competencias estratégicas. La educación superior, la ciencia y la tecnología quedarían bajo una misma institución; la política ambiental se integraría con la gestión del agua, el ordenamiento territorial y la vivienda; mientras que la comunicación social adquiriría rango ministerial independiente de las telecomunicaciones y la transformación digital, materias que continuarían bajo el Ministerio de Comunicaciones.

Según los fundamentos del proyecto, la reorganización responde a la necesidad de “reordenar, redimensionar y perfeccionar” la Administración Central del Estado a partir de la experiencia acumulada en los últimos años, con el objetivo de elevar la eficacia de la función administrativa y mejorar la conducción de las políticas públicas.

La Asamblea Nacional pone este texto a disposición de la población, con el objetivo de promover la participación ciudadana en el proceso legislativo con sus opiniones y contribuir a la cultura jurídica del pueblo cubano.

Tomado de Cubadebate