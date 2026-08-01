Avanzan inversiones para mejorar el bombeo de agua en la urbe yumurina

Menos de 500 metros de circuito expreso de 13 kilovolts restan para concluir la alimentación de los tanques de abasto y bombeo de agua que surten la zona alta y media de la ciudad yumurina.

La solución técnica permitirá mantener estable el servicio de agua potable aunque esa zona carezca de fluído eléctrico, una obra que ejecuta la brigada de linieros de los municipios de Unión de Reyes y Jagüey grande.

Como se conoce, más de 240 mil matanceros afrontan serias dificultades con el abasto de agua y en ese sentido se acometen inversiones para garantizar la alimentación continúa de las áreas de bombeo y también de servicios vitales, mediante un sistema de seccionalización de circuitos.

Los matanceros acometen un importante programa de transición energética con marcado interés en mantener servicios de primera necesidad, sin dejar de explorar nuevas aristas como la planta de biomasa en la Ciénaga de Zapata, propósito que beneficiará a un número significativo de habitantes del mayor humedal cubano.

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