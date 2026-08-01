¿Cómo cambiarán los salarios en Cuba?

Nuevo sistema salarial para empresas estatales dará mayor autonomía

El Decreto 160/2024 elimina restricciones anteriores, vincula la remuneración a la capacidad económico-financiera de las entidades y establece nuevos mecanismos de participación de los trabajadores en la organización salarial

Como parte de las transformaciones económicas y sociales que se implementan en el país, el sistema empresarial estatal cubano contará con mayores facultades para definir su organización salarial, a partir de un nuevo marco normativo que busca vincular los ingresos de los trabajadores con la eficiencia, la productividad y la capacidad económico-financiera de cada entidad.

Sobre los principales cambios que introduce el Decreto 160/2024, explicó en la Mesa Redonda Guillermo Sarmiento Cabañas, director de Organización del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), quien destacó que la nueva norma constituye una continuidad del proceso iniciado en 2021 para eliminar restricciones que limitaban el desarrollo de las empresas estatales.

Según explicó el directivo, desde ese año se aprobaron transformaciones en el sistema de retribución del trabajo en el sector empresarial mediante diferentes disposiciones jurídicas, entre ellas los decretos 53, 87 y 138, que fueron ampliando progresivamente las facultades de las entidades.

“Las transformaciones nos han ido llevando, obligando en el ámbito de ampliar las facultades al sistema empresarial para que opere en condiciones similares al resto de los actores económicos no estatales”, señaló.

El nuevo decreto, precisó, representa un paso superior al eliminar varias de las restricciones que todavía permanecían en la normativa anterior y otorgar mayor autonomía a las empresas para diseñar sus propios sistemas salariales.

La capacidad económico-financiera como elemento central

Uno de los principales cambios que introduce la nueva regulación es que la organización salarial de las empresas dejará de estar condicionada por determinados indicadores establecidos previamente y pasará a depender de la capacidad económico-financiera de cada entidad.

“Lo más importante de esta transformación es la propia descentralización de la facultad al sistema empresarial para aprobar su organización salarial”, afirmó Sarmiento.

De acuerdo con el especialista, esta capacidad económico-financiera no se limita únicamente a la existencia de utilidades, sino que expresa la eficiencia integral de la empresa, su posibilidad de generar resultados sostenibles y garantizar la fuerza laboral necesaria para sus procesos productivos.

“Estamos hablando de un salario que tiene que ser motivador para que mi empresa cuente con los mejores recursos humanos”, explicó.

En ese sentido, subrayó que la transformación trasciende el incremento de ingresos y forma parte de una concepción más amplia de perfeccionamiento de la gestión empresarial.

“La transformación en esencia va más allá del salario. Es cierto que la empresa va a tener la facultad de aprobar la escala, sus pagos adicionales, sus sistemas de pago por resultados, pero tiene como principal concepción mejorar la gestión de sus recursos humanos”, afirmó.

El directivo señaló que esa gestión incluye aspectos como el diseño de puestos de trabajo, la selección, la formación y otros elementos vinculados al desarrollo del capital humano.

“Entre más rico se genere, más podrá tener salario los trabajadores, pero también mejora todo el sistema de gestión de recursos humanos”, agregó.

Salarios asociados a eficiencia y productividad

Sarmiento explicó que los mayores ingresos para los trabajadores deberán estar respaldados por resultados económicos reales, derivados del incremento de la productividad y la eficiencia empresarial.

Por ello, la nueva política coloca a la empresa estatal en una posición de mayor autonomía, pero también de mayor responsabilidad.

“Todas las empresas del sistema empresarial van a aplicar una facultad con menos restricciones o límites, pero está poniendo al sistema empresarial estatal cubano en una condición ventajosa”, señaló.

No obstante, aclaró que las entidades con pérdidas tendrán un tratamiento diferenciado, pues aún no han generado la capacidad económico-financiera necesaria para respaldar incrementos salariales.

Sin embargo, indicó que estas medidas no deben analizarse de forma aislada, sino como parte de un conjunto más amplio de transformaciones dirigidas al fortalecimiento de la empresa estatal.

En ese sentido, mencionó otras acciones relacionadas con la descentralización de facultades, la aprobación de precios y la reducción de cargas que afectan la gestión empresarial.

“Estas transformaciones benefician a la empresa. Esa empresa que tiene un resultado económico productivo que no la sitúa a la vanguardia tiene la oportunidad de transformarse a partir de que demos integralidad a estas medidas”, apuntó.

Participación de los trabajadores en la definición salarial

Otro elemento destacado por el directivo fue que las nuevas facultades no implican decisiones unilaterales de los directivos empresariales.

La organización salarial deberá discutirse y aprobarse con la participación de los trabajadores y la organización sindical.

“Los niveles de salario van a depender de la capacidad económico-financiera, pero no es una decisión unilateral”, aseguró.

Explicó que las propuestas deberán ser analizadas en la Asamblea General de Afiliados y Trabajadores y posteriormente incorporadas al Convenio Colectivo de Trabajo.

Para Sarmiento, este mecanismo aporta transparencia y participación en una de las decisiones más importantes para la vida económica de los trabajadores y sus familias.

“Es un elemento que se refuerza en esta medida, en esta transformación que estamos haciendo en el sistema empresarial”, señaló.

Asimismo, explicó que la organización salarial constituye una técnica dentro de la gestión de recursos humanos y debe quedar respaldada mediante normas jurídicas internas de cada empresa.

Estas disposiciones deberán establecer las escalas salariales, pagos adicionales y sistemas de remuneración por resultados, siempre respetando principios establecidos en el Código de Trabajo como la igualdad y la diferenciación.

Nuevos límites para la diferencia salarial entre directivos y trabajadores

Durante su intervención, Sarmiento también explicó las reglas establecidas para evitar diferencias excesivas entre los salarios de los cuadros de dirección y el resto de los trabajadores.

Según precisó, el Decreto 160 establece que el salario del director de una empresa podrá ser hasta seis veces superior al salario correspondiente al puesto de menor complejidad.

“Si el salario de menor complejidad es 5 000 pesos, puede tener como salario 30 000 pesos por la complejidad del trabajo”, ejemplificó.

Pero aclaró que ese límite mantiene una relación proporcional: si aumentan los salarios de los trabajadores ubicados en los grupos inferiores, también deberán crecer los restantes niveles salariales.

“Lo que queremos decir es que hay una mayor concentración de la distribución de esa riqueza que se crea en la empresa y no se dispersa en los extremos superiores”, explicó.

La regla, insistió, no limita la posibilidad de que los trabajadores incrementen sus ingresos, pues estos dependerán de los resultados productivos y económicos de cada entidad.

“El salario no queda limitado por una cifra máxima; depende de cuánto produzca esa empresa. Pero nunca será más de seis veces el salario menor de la empresa”, puntualizó.

Menos restricciones y mayor responsabilidad empresarial

Otro cambio señalado por el director de Organización del Trabajo del MTSS es que el fondo de salario ya no estará condicionado al resultado de auditorías como ocurría anteriormente.

“La magnitud de lo que depende un valor o la cuantía del salario no va a estar condicionado a un resultado de una auditoría”, explicó.

Esto, aclaró, no significa reducir los mecanismos de control interno, sino fortalecer la responsabilidad de cada entidad en la gestión de sus recursos.

“Cada uno asume la responsabilidad y el papel que desempeña en el sistema de la empresa”, afirmó.

Asimismo, detalló que algunas empresas consideradas de alto impacto social o estratégico tendrán tratamientos diferenciados, especialmente aquellas que brindan servicios universales y no están diseñadas para generar grandes niveles de utilidad.

Entre ellas mencionó sectores como la electricidad y el transporte.

Para estas entidades, el decreto establece mecanismos específicos mediante la aprobación de fondos salariales, previa evaluación de las autoridades correspondientes.

También se contemplan tratamientos particulares para empresas con pérdidas que resulten estratégicas para el país.

Un proceso gradual de implementación

Sarmiento explicó que la aplicación del nuevo sistema tendrá una gradualidad, con el objetivo de evitar impactos negativos en los costos del resto del sistema empresarial y en los precios minoristas.

“La empresa no va a poder correr de un primer momento con un precio que también se traduzca en incremento de costos al resto del sistema empresarial”, señaló.

Igualmente, confirmó que el salario mínimo establecido en julio tiene aplicación para todos los sistemas, incluido el empresarial estatal.

El directivo destacó además que las unidades presupuestadas con tratamiento especial que logren autofinanciar completamente sus gastos podrán aplicar facultades similares a las empresas estatales para organizar sus salarios.

En cambio, aquellas que cubran solo parcialmente sus gastos podrán aplicar sistemas de pago a sus trabajadores, pero no tendrán la facultad completa de diseñar una organización salarial propia.

Para establecer estas precisiones, explicó, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emitió la Resolución 54, incluida dentro del paquete normativo asociado a estas transformaciones.

Al concluir su intervención, Guillermo Sarmiento insistió en que el éxito de estas medidas dependerá de la responsabilidad con que sean aplicadas por las direcciones empresariales, los organismos de la Administración Central del Estado, los gobiernos territoriales y los propios colectivos laborales.

“Las empresas tienen que asumir el riesgo de saber hacer las cosas de una manera adecuada, transparente, con la participación de los colectivos laborales y del sindicato”, afirmó.

Con el nuevo marco jurídico, el sistema empresarial estatal avanza hacia un modelo de mayor autonomía en la gestión salarial, donde los ingresos de los trabajadores estarán vinculados a la capacidad real de generar eficiencia, productividad y resultados económicos sostenibles.

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