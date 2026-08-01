Petro: Vine para convocar a la humanidad a la solidaridad con Cuba

«Vine para convocar a la humanidad a la solidaridad con Cuba, para que aquí no exista una invasión, ni un lanzamiento de misiles y proponer como alternativa, incluso al actual gobierno de los Estados Unidos, al señor Rubio y a Trump, que se establezca un diálogo entre civilizaciones que deben ser iguales siendo diferentes”.

Así dijo el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, en declaraciones a la prensa, luego de ser recibido por el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, este viernes en el Palacio de la Revolución.

Tras la ceremonia oficial en el Salón Portocarrero —sitio habitual de estos actos protocolares en la Isla—, y de las conversaciones entre ambos mandatarios y sus delegaciones, el estadista colombiano consideró que:

“Latinoamérica y el Caribe son una civilización diversa entre sí, pero diferente a las demás, y el camino, si queremos preservar la vida en general y la existencia humana en particular, es precisamente que se pueda construir un diálogo de civilizaciones”.

A solo horas de arribar a La Habana, Gustavo Petro afirmó que:

“bueno sería que, en medio del peligro que se cierne sobre Cuba, se transformase, en vez de peligro, en escenario de ese diálogo”.

Por tanto, agregó el gobernante:

“este no es solo un mensaje al pueblo cubano o al colombiano, no es un mensaje a la humanidad solamente, sino al mismo gobierno de los Estados Unidos”.

“Es el momento de dialogar, lo que está sucediendo en el Medio Oriente no es para congratularse, puede ser el anticipo de un holocausto mundial, de una barbarie generalizada y es preferible que el pueblo de los Estados Unidos y su gobierno actual reaccionen”.

Aseveró que:

“tenemos un señor como Netanyahu que lo que está es salvándose a sí mismo, tratando de perpetuarse en el poder de Israel, haciendo guerras fuera de Israel, tratando de intensificar las guerras fuera de Israel para salvarse de un juicio internacional, que como los nazis del tribunal de Núremberg se merece por ser genocida”.

El pueblo de los Estados Unidos, agregó

“no puede ser cómplice de eso y en mis conversaciones como Jefe de Estado con funcionarios de los Estados Unidos, incluido el Presidente Trump, yo les diría que no pueden ser cómplices de un genocida, si reconocen la historia propia de los Estados Unidos en el siglo XX y XIX”.

Es la hora de un diálogo de civilizaciones, reiteró el Presidente de Colombia.

“y que se podría dar, en el caso americano, aquí entre el estado de la Florida y la isla y República de Cuba, que tan cerca están y tan lejos, que bien podría ser el primer puente de unidad de la humanidad en medio de la diversidad por la vida y por la libertad”.

Esta es la tercera visita de Petro a Cuba como Jefe de Estado. La primera ocurrió en junio de 2023, para el cierre de un ciclo de negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. La segunda sucedió en septiembre de 2023, con el fin de participar en la Cumbre del G77 y China.

Esta es la tercera visita de Petro a Cuba como Jefe de Estado. La primera ocurrió en junio de 2023, para el cierre de un ciclo de negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. La segunda sucedió en septiembre de 2023, con el fin de participar en la Cumbre del G77 y China.

Según una nota divulgada por la cancillería cubana, la agenda de Petro concluye este sábado, primero de agosto, y la visita responde a una invitación cursada por el Presidente Díaz-Canel, quien casi a la medianoche de este viernes escribió en su cuenta en la red social X que “fue muy grato recibir al estimado Presidente de Colombia”.

Agregó el mandatario cubano que:

“agradecimos su profunda solidaridad y firme apoyo a nuestro país, frente a las amenazas de agresión, el cerco energético y el recrudecimiento del bloqueo económico estadounidense. Reiteramos el invariable compromiso de nuestro Gobierno con la paz en Colombia”.

La visita de Petro sucede poco después de que el Presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunciara que cerrará la embajada de ese país en La Habana y que su gobierno no tendrá ningún tipo de vínculo con Cuba, lo cual fue calificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Isla como un acto de subordinación a la política de agresión de los Estados Unidos.

El comunicado de la cancillería tras esas declaraciones afirma que:

“con Colombia existe una relación bilateral fluida, que exhibe avances importantes en el ámbito económico-comercial, en la cooperación y los intercambios académicos, en beneficio de los dos pueblos. Ha sido interés permanente de Cuba ampliarla y fortalecerla”.

Además, asegura que Cuba honrará sus compromisos con los estudiantes que estudian Medicina en la nación caribeña, como parte de los Acuerdos de Paz firmados en La Habana en el año 2016.

Tomada de Cubadebate