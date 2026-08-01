Una nueva etapa para el sector agropecuario cubano

La nueva Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal abre una etapa inédita para el sector agropecuario cubano al permitir, por primera vez, que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) privadas nacionales puedan acceder a tierras estatales en usufructo para desarrollar actividades agrícolas y forestales.

Hasta la entrada en vigor de esta legislación, las mipymes privadas vinculadas al sector agropecuario se concentraban principalmente en la prestación de servicios, la comercialización de insumos o actividades pesqueras, sin la posibilidad de dedicarse directamente al cultivo de la tierra.

Con la nueva normativa, estas empresas podrán solicitar tierras en usufructo para producir alimentos, criar ganado o desarrollar proyectos forestales. La ley mantiene la propiedad de la tierra en manos del Estado o de sus legítimos propietarios, por lo que las mipymes accederán únicamente al derecho de uso y explotación.

La medida amplía la participación del sector privado en la producción agropecuaria y busca contribuir al incremento de la producción de alimentos, el aprovechamiento de tierras ociosas y el fortalecimiento de la economía nacional.