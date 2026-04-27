El diseñador de su futuro

Periodista por accidente y diseñador por vocación, Dyan Barceló Padilla descubrió algo tarde que, aunque tenía otras aficiones, el diseño gráfico cambiaría la paleta de colores de su vida para siempre.

El joven graduado hace casi un año de Periodismo en la Universidad de Matanzas, admitió que en un inicio pensó en el diseño gráfico como una simple manera de expresar el arte a través de dibujos proyectados en la pantalla, pero no fue hasta incorporarse a un curso de aprendizaje en una plataforma online, que comprendió el maravilloso mundo en el que se adentraba.

“Siempre me gustó pintar en papel, así que hacerlo en digital realmente era algo que llamaba mi atención. Al nutrirme más sobre el tema con el paso del tiempo, entendí que más que una cuestión estética o artística, estaba ante una ciencia en la que habían conceptos y teorías para que el diseño fuese funcional”, explicó el artista.

Sus primeros pasos se centraron en buscar los mejores softwares para realizar esta práctica. Pasó de encontrar referencias que lo inspiraran en redes sociales como Pinterest, a sumergirse en las diversas herramientas ofrecidas por los programas de Adobe, donde más allá del conocido Photoshop, programas como Adobe Premier, Adobe Audition y Adobe Illustrator cumplieron sus expectativas.

Aunque se trataba de una profesión poco común, la familia y los amigos de Dyan nunca dejaron de apoyarlo, colocando en un segundo plano dudas sobre su futuro al enfocarse el doble por comprender por qué el diseño gráfico era especial para él.

“La razón por la que no disfruté mucho mi vida universitaria fue porque tenía en mi cabeza otros planes relacionados con el diseño. Siempre me sentí frustrado por no haberlo descubierto, y por ende, estudiado con anterioridad.

“No obstante, la Universidad claro que modifica tu forma de pensar y razonar, por lo que nunca hubiese sido algo complementario u opcional”.

Para Dyan, resulta un disfrute realizar cualquier tipo de diseño. Desde el editorial, la ilustración hasta la creación de identidades visuales, con mayor inclinación hacia esta última porque ve en la confección de marcas y rebrandings de algunas ya existentes, un modo de evitar lo reproductivo y mecánico, de crear mundos totalmente nuevos con cada encargo.

Sobre lo más retador acerca de la profesión, comparte que trabajar con el cliente es realmente desafiante ya que hacerle entender por qué ciertas decisiones son más favorables para su proyecto, requiere de mucha paciencia y una experiencia que sólo se adquieren con el estudio constante y el buen recibimiento de retroalimentaciones.

“Las personas suelen verlo como algo únicamente estético. Piensan que el logo tiene que lucir bonito y listo, pero en realidad hay un universo mucho más completo detrás de todo eso, que tiene que ver sobre todo con las estrategias comunicativas”.

El diseño está en todo lo que el hombre ha creado y está pensado por alguien para que funcione de la mejor manera posible. Incluso influye en la toma de decisiones al retener la atención en el objeto más llamativo visualmente.

“La imagen comunica mucho, proporciona cierto estándar. Hay una frase que dice: Un buen diseño no es cuando no haya más nada que agregar, sino cuando no haya más nada que suprimir«.

Acerca de la constante irrupción de nuevas herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial, Barceló Padilla no las considera una amenaza real debido a la importancia que le atribuye a la misión del diseñador, que a diferencia de las máquinas, siempre persigue lo distinto y nunca antes visto.

“Siento que más bien se trata de una convivencia nueva entre el hombre y la máquina pero no de una sustitución del uno por el otro”.

El muchacho bien llevado, de los carteles gráficos del periódico Girón y el diseño en vena, se define a sí mismo como un sujeto apasionado con deseos de superar los límites de su mente y acercarse a sus sueños como nunca antes imaginó.

Dyan Barceló Padilla, con la esencia del periodista y la chispa del diseñador, se reinventará como profesional en un curso sobre diseño gráfico que próximamente impartirá en los meses venideros, primicia que acentúa su pasión por crecer en esta industria.

“Es un curso para todas las personas que quieran ir sin margen de edad o cualquier otra distinción. No tienen que ser artistas y ni siquiera dibujar bien, porque justamente lo que quiero que entiendan es que no es necesario, sería algo que ayudaría pero no es imprescindible para ser diseñador porque son cosas diferentes”.

En el Día Internacional del Diseño, apreciamos el empeño de quienes contribuyen a engrandecer esta ciencia desde el reconocimiento de su valor social y su misión de reinventar el arte.