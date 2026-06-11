Lefont suma dos nuevos Récord Guinness a su palmarés

La actividad desarrollada en el Hotel Nacional de Cuba inició con un homenaje al expolista Raydel Carales, fallecido recientemente y quien fuera compañero de Lefont en la selección nacional cubana de la disciplina.

El Delfín Cubano consiguió 86 toques en la modalidad de mayor cantidad de toques a un balón con la cabeza en 30 segundos, mientras se realizan movimientos continuos de brazos y piernas para mantenerse a flote dentro de una piscina.

Oriundo de la cubana provincia de Matanzas, el atleta añadió además a su palmarés la cota de mayor cantidad de toques a un balón de fútbol con la cabeza en un minuto con 175 golpeos.

Lefont, quien en la actualidad se prepara con el equipo cubano de polo acuático para los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo, República Dominicana, comentó que tomará un receso del dominio del balón para concentrarse en la justa multideportiva.

Con estas dos nuevas marcas, sumarán 15 los registros del deportista del mayor archipiélago caribeño en el prestigioso listado, consolidándose como uno de los referentes del dominio del balón a nivel mundial.