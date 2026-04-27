Unión de Reyes se movilizó por la Patria este 26 de abril
Este domingo 26 de abril, varios centros del municipio Unión de Reyes abrieron sus puertas como parte de la jornada de respaldo a la iniciativa #MiFirmaPorLaPatria.
Entre los sitios habilitados para la firma se encontraron la sede de los Combatientes, la escuela Felipe Poey, el Almacén de Construcción del Poder Popular y el Cabaret El Framboyán.
Los ciudadanos firmaron una única vez durante la jornada, en un ambiente organizado y propicio para la participación consciente.
La iniciativa #MiFirmaPorLaPatria representa mucho más que un acto formal; constituye una manifestación de apoyo a principios que defienden la soberanía, la identidad y el proyecto social del país.
Unión de Reyes se sumó así a una jornada que trasciende lo local, convirtiéndose en expresión concreta del compromiso de su gente con el presente y el futuro del país.
- Tomado del perfil de Facebook de Radio Unión