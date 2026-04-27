Preparan cierre del curso escolar en Jovellanos

JOVELLANOS.-Como parte del acompañamiento sistemático a los territorios, la Dirección General provincial del Ministerio de Educación (Mined) realizó una visita a este municipio para constatar el cumplimiento de las precisiones del Mined orientadas al cierre del curso escolar.

Ello en correspondencia con las condiciones actuales y debidamente contextualizadas a las particularidades de esa localidad.

Durante este encuentro, las autoridades educativas pudieron verificar el desarrollo de los procesos fundamentales que garantizan una culminación exitosa del período lectivo, priorizando la calidad y la equidad en cada una de las acciones emprendidas.

En el intercambio con directivos y docentes del territorio, se puntualizaron los procedimientos asociados a los procesos de evaluación escolar, asegurando que estos se ajusten a las circunstancias concretas sin perder el rigor pedagógico requerido.

Asimismo, se abordaron aspectos clave como la continuidad de estudios de todos los alumnos, el trabajo preventivo como eje transversal para evitar la deserción y las afectaciones socioeducativas, y la correcta entrega pedagógica que permita dar seguimiento al desarrollo integral de cada educando de un curso a otro.

Otro tema central de la visita fue la gestión de la fuerza laboral para el próximo curso, con el objetivo de organizar los recursos humanos disponibles en el municipio y cubrir las necesidades docentes y administrativas de cara al nuevo período escolar.

Con estas acciones, Jovellanos reafirma su compromiso con las indicaciones del Mined, en sintonía con el llamado #CubaMined y #MatancerosEnVictoria, demostrando que la preparación y la planificación anticipada son claves para sostener la calidad educativa incluso en contextos complejos.