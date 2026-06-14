Empates, sorpresas y un Brasil que sigue dejando dudas

La jornada sabatina de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó resultados inesperados y confirmó que varios equipos llegan dispuestos a desafiar los pronósticos desde las primeras fechas del torneo.

El primer compromiso del día enfrentó a Qatar y Suiza en un duelo que parecía inclinarse para los europeos. Sin embargo, los qataríes encontraron el empate en los instantes finales para rescatar una unidad y sumar el primer punto de su historia en una Copa del Mundo, un resultado de gran valor para una selección que continúa construyendo su camino en la máxima cita del fútbol.

Más tarde, Escocia debutó con éxito al imponerse por la mínima diferencia a Haití. Los británicos aprovecharon una de sus oportunidades ofensivas y defendieron la ventaja durante el resto del encuentro para asegurar tres puntos importantes en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

La atención principal de la fecha estuvo centrada en el choque entre Brasil y Marruecos, uno de los enfrentamientos más atractivos de la fase inicial del campeonato. La selección sudamericana llegó con la misión de mejorar la imagen mostrada en sus recientes participaciones mundialistas y bajo el escrutinio de una afición que aún busca un equipo capaz de recuperar el protagonismo de otras épocas.

Del otro lado apareció un Marruecos consolidado, respaldado por la histórica actuación conseguida en la anterior Copa del Mundo, donde finalizó entre las cuatro mejores selecciones del planeta.

El conjunto africano tomó la iniciativa desde el comienzo con una presión intensa que complicó la salida de balón brasileña. Esa propuesta tuvo recompensa con la apertura del marcador, reflejo de un equipo que mostró orden táctico y convicción en cada sector del terreno.

Brasil reaccionó gracias al talento individual de Vinícius Júnior, quien encontró espacios para fabricar la jugada que terminó en el gol de la igualdad. A partir de ese momento ambos equipos buscaron el triunfo, aunque ninguno logró vulnerar nuevamente la portería rival.

Más allá del empate, Marruecos dejó mejores sensaciones. Los africanos dominaron amplios pasajes del encuentro, construyeron sus ataques desde la defensa y controlaron el centro del campo, una zona donde los brasileños tuvieron escasa influencia y mostraron dificultades para acelerar las transiciones ofensivas.

La jornada concluyó con otra sorpresa. Australia derrotó 2-0 a Turquía en un partido donde la eficacia terminó marcando la diferencia. Los oceánicos aprovecharon sus oportunidades y sostuvieron la ventaja gracias a una sólida actuación defensiva.

Aunque Turquía tuvo mayor posesión y generó numerosas aproximaciones al arco rival, no consiguió traducir ese dominio en goles. Australia resistió los intentos de reacción y sentenció el resultado en los minutos finales para firmar una de las victorias más llamativas de la fecha.

Con estos resultados, la Copa Mundial continúa ofreciendo emociones y confirmando que ningún rival puede darse por favorito antes de tiempo en un torneo donde cada partido comienza a definir el futuro de las selecciones.

Fotos tomadas de Internet.