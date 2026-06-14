14 de junio de 2026

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Realizan en Jovellanos emotiva actividad entre escuela y Casa de Abuelos

14 de junio de 2026 Yannier Delgado Díaz
La iniciativa no solo fortaleció los lazos afectivos entre niños y ancianos, sino que también reafirmó valores esenciales para la sociedad jovellanense
Jovellanos.- La escuela primaria Gerardo Domenech, en este municipio, fue testigo de una emotiva puesta en práctica del grupo 2do. A. La actividad contó con la participación de una representación de la Casa de Abuelos del territorio. El encuentro se desarrolló en un ambiente de respeto y camaradería entre ambas generaciones.
El objetivo principal del intercambio fue fomentar el respeto de los niños hacia sus mayores, así como valorar la experiencia y el cariño de los adultos mayores. Durante la jornada los estudiantes compartieron canciones, juegos tradicionales y palabras de agradecimiento. Los abuelos, por su parte, narraron anécdotas de su infancia y destacaron la importancia de preservar estas tradiciones familiares.
En declaraciones a la prensa, Roger Cristóbal Carmenate Macias, quien atiende la esfera educacional en el Comité de la Unión de Jóvenes Comunistas en Jovellanos, calificó la experiencia como “algo bonito, dinámico y sobre todo abarcador”. Asimismo, extendió las felicitaciones a los profesores del grupo por su dedicación en la organización de la actividad.
La iniciativa no solo fortaleció los lazos afectivos entre niños y ancianos, sino que también reafirmó valores esenciales para la sociedad jovellanense. La comunidad educativa y familiar presentes coincidieron en la necesidad de repetir este tipo de encuentros intergeneracionales en lo adelante.

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