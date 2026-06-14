Avanza instalación de sistemas fotovoltaicos en instituciones de ETECSA

Avanza en Matanzas la instalación de sistemas fotovoltaicos en instituciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA). El objetivo es garantizar la estabilidad de los servicios ante el déficit eléctrico que afecta al país.

Jorge Caraballo, jefe de inversiones de ETECSA en la provincia, informó que en mayo comenzó un programa para instalar paneles solares en 30 radiobases, el cual debe concluir en el mes de julio próximo.

Actualmente se encuentran en proceso de fundición las bases para luego montar los paneles. Sin embargo, el directivo señaló que existen recursos disponibles en La Habana que no se han trasladado por falta de combustible, un obstáculo que pudiera afectar los cronogramas.

En cuanto a los sistemas fotovoltaicos destinados a las cabeceras municipales, finalizó el montaje en los municipios de Unión de Reyes y Pedro Betancourt. La instalación continuará próximamente en Martí y posteriormente en Limonar.

Este cambio de matriz energética busca reducir la vulnerabilidad de los servicios de telecomunicaciones ante las interrupciones del sistema electroenergético nacional y prioriza el uso de fuentes renovables en sitios tecnológicos clave del territorio.