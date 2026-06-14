El regreso de Sol Palmeras

Varadero.- Luego de un proceso de mejoras regresará a las operaciones el próximo primero de julio el hotel Sol Palmeras, el alojamiento mixto más antiguo de Cuba, y por donde comenzara su presencia en la Mayor de las Antillas la cadena internacional Meliá, con la inauguración de este alojamiento el 10 de mayo de 1990.

«Tras un período de intensas labores para perfeccionar cada rincón, este querido resort de cuatro estrellas, ubicado en primera línea de playa, regresa para seguir siendo ese segundo hogar que tantas personas han disfrutado a lo largo de los años», publicó en su blog Meliá Cuba.

«Hemos trabajado pensando en nuestros huéspedes para crear un espacio aún más cómodo, inclusivo y moderno», aseguró el texto, al referirse al «corazón del resort -su majestuosa piscina principal-«, objeto de una renovación que incluyó la sustitución de la antigua cerámica y el rediseño estructural al incorporársele nuevos niveles de acceso.

«Este cambio no solo moderniza su estética, sino que también facilita el acceso al agua a personas de avanzada edad o con movilidad reducida. En la misma línea, la segunda piscina también recibió mejoras: nuevas baldosas e instalación de modernas luces subacuáticas».

La eliminación de barreras arquitectónicas en la mencionada área; puentes que conectan con el bar de la piscina, ahora con superficie lisa sin escalones; nueva baranda en la piscina infantil, son otras de las inversiones realizadas, algunas de ellas coherentes con principios universales de accesibilidad.

Según Meliá Cuba, la renovación incluyó espacios comunes como el domo del lobby y en el exterior fue sembrado un nuevo césped en los jardines que rodean las piscinas, a lo que se une el mantenimiento de los caminos peatonales.

Una de las trasnformaciones de relevalancia se relaciona con la instalación de grupos electrógenos de respaldo en la zona de bungalows, lo cual «le garantizará tranquilidad a los huéspedes ante cualquier eventualidad».

Fotos: Tomadas del Facebook de Sol Palmeras.