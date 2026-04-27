Nancy Morejón: Zaldívar representa el espíritu de resistencia de la poesía cubana

Poetas, narradores y artistas visuales se reunieron este 26 de abril en la Casa de las Letras Digdora Alonso, sede de Ediciones Matanzas. Los convocó un motivo especial: la celebración de los 70 años de uno de los intelectuales más reconocidos y queridos dentro y fuera de los predios matanceros.

“Estos setenta años me sorprenden, como siempre, haciendo cosas. Estamos ahora mismo trabajando en la revista Matanzas, en la antología Poeta en Matanzas VIII y editando libros como un homenaje a Sigfredo Ariel de varios escritores cubanos.

“De eso se trata, de seguir trabajando. Para mí llegar a los setenta es como todos los días, con el mismo ímpetu y agradeciendo que reconozcan el trabajo de tantos años porque siempre es hermoso saber que no ha trabajado en vano y aquí estamos para seguir haciendo cosas por la poesía, por la literatura, por la cultura”, confesó el poeta, promotor y editor Alfredo Zaldívar Muñoa, director de Ediciones Matanzas.

Desde la música, la danza y la literatura le llegaron los regalos al fundador de Ediciones Vigía, el amante de la cultura en todas sus manifestaciones y expresiones, el incansable creador de disímiles espacios y eventos artísticos.

“Yo creo que Zaldívar es uno de los escritores más queridos de este país, por los poetas y por los lectores porque es, en primer lugar, un gran poeta y un gran editor; fundador de empresas editoriales extraordinarias como Ediciones Vigía y, desde hace mucho tiempo, al frente de Ediciones Matanzas, donde ha hecho un trabajo extraordinario.

“Es una persona adorable, entrañable, que tiene esa facultad de aglutinar, de unir; es un trabajador incansable, muy laborioso. Nosotros le debemos mucho, Matanzas le debe mucho, la literatura cubana contemporánea le debe mucho a Zaldívar. Sus setenta años es una gran fiesta para los escritores y editores.

“Ha sido una actividad preciosa, un homenaje a la altura de lo que representa él como poeta, como editor, como hombre de la cultura cubana. Es una felicidad tremenda que Zaldívar llegue a sus primeros setenta con esa vitalidad, esa capacidad de invención, esa imaginación extraordinaria y con esa capacidad entrega a los demás”, expresó Alpidio Alonso Grau, poeta y Ministro de Cultura.

“Zaldívar es como un padre en el sentido de que en otros momentos cuando no podíamos publicar, él y Rolando Estévez crearon aquí Ediciones Vigía, con obras hechas con papel de bodega. Ese fue un enorme acto de fe.

“Los más importantes escritores cubanos publicaron aquí, están en el catálogo de Vigía y ahora en Ediciones Matanzas, con más posibilidades, pero con el mismo espíritu de resistencia.

“Zaldívar representa el espíritu de resistencia de la poesía cubana, el sentido del deber, de la entrega, de la importancia que tiene un libro. Yo pienso que él hoy por hoy es como una Coca-Cola en el desierto”, valoró la poeta Nancy Morejón, Premio Nacional de Literatura.

Durante el encuentro, que contó además con la presencia de Miguel Barnet, Virgilio López Lemus, Laydi Fernández de Juan y Carlos Zamora, Zaldívar recibió el reconocimiento de la Dirección provincial de Cultura, ARTEX, Ediciones Matanzas, el Centro provincial del Libro, Luis Octavio Hernández, Lucre Estévez, Leymen Pérez García y José Manuel Espino Ortega en representación de la UNEAC.

“El papá, el mentor, el amigo, el jefe, el narrador, el fundador de Ediciones Vigía y quien dirige Ediciones Matanzas que, de cierta manera, considero también que la refundó y que, por supuesto, es una de las mejores editoriales de Cuba.

“Alfredo realmente ha hecho aportes muy notables y concretos al desarrollo de los intelectuales matanceros, no solo en la literatura porque a veces se piensa que él solo pertenece al ámbito de la literatura y, sin embargo, ha incursionado en la ensayística, en la actuación. Tiene un proyecto como el Concilio de las aguas que defiende una visión de promocionar la poesía propiamente pero la cultura toda.

“Gran parte del editor y el poeta que soy se lo debo a Zaldívar por todas las recomendaciones de lectura y las correcciones que me hizo y eso me permitió crecer junto a él haciendo un proyecto como la revista Matanzas”, sostuvo Pérez García.

“Zaldívar es una de esas personas de las que uno siente el privilegio de tener entre sus amigos. Yo creo que Matanzas y su cultura le deben tanto porque él como nadie ha sabido sensibilizar a todos en un bien común y eso es algo muy hermoso. Para él no existe un límite.

“No hablamos de un escritor que se dedica solo a las letras, sino de una persona que piensa en la danza, en la música, en las artistas plásticas y que suma a muchos en nombre de un bien común. Uno se siente muy feliz de contar con Alfredo Zaldívar”.

Dos libros se presentaron en la jornada: Sale el Sol por el Oriente es un divertimento poético para los niños, mientras que De la A a la Z, 70 veces Alfredo, recoge valoraciones, testimonios y poemas de amigos de Cuba y allende las fronteras dedicados a Zaldívar, quien compartió textos del volumen inédito Carga pesada.

Marcada por la intensidad de las emociones compartidas, el agradecimiento sincero por una vida dedicada a promover y defender la cultura, la celebración contó con las interpretaciones de Olga Margarita Muñoz, acompañada al piano por María de los Ángeles Horta y de la clarinetista Isabel Rodríguez Tamayo.