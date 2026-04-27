Donativo del Archivo Histórico a Sinfónica de Matanzas
El fortalecimiento de la gestión documental en el ámbito cultural suma un nuevo paso en Matanzas. El Archivo Histórico provincial concretó un donativo de cajuelas destinadas a la Orquesta Sinfónica, con el propósito de mejorar la organización y conservación de sus fondos.
Estas unidades de almacenamiento, diseñadas con propiedades anti-humedad y anti-moho, contribuyen a preservar documentos sensibles al paso del tiempo y a las condiciones ambientales.
La iniciativa permite a la agrupación resguardar partituras, programas y otros materiales esenciales para su labor artística.
Junto al donativo, especialistas del Archivo Histórico brindan asesoría técnica para optimizar los procesos de clasificación, conservación y manejo de los documentos.
El acompañamiento busca establecer prácticas sostenibles que garanticen el orden y la protección del patrimonio documental de la institución.
La acción marca una nueva etapa de colaboración entre el Archivo y la Orquesta Sinfónica de Matanzas, en una alianza que refuerza la cultura archivística y respalda el quehacer de una de las principales expresiones artísticas del territorio.