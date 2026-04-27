27 de abril de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Donativo del Archivo Histórico a Sinfónica de Matanzas

27 de abril de 2026 Maxdiel Fernández Padrón
La iniciativa permite a la agrupación resguardar partituras, programas y otros materiales esenciales para su labor artística.

El fortalecimiento de la gestión documental en el ámbito cultural suma un nuevo paso en Matanzas. El Archivo Histórico provincial concretó un donativo de cajuelas destinadas a la Orquesta Sinfónica, con el propósito de mejorar la organización y conservación de sus fondos.

Estas unidades de almacenamiento, diseñadas con propiedades anti-humedad y anti-moho, contribuyen a preservar documentos sensibles al paso del tiempo y a las condiciones ambientales.

La iniciativa permite a la agrupación resguardar partituras, programas y otros materiales esenciales para su labor artística.

 

Junto al donativo, especialistas del Archivo Histórico brindan asesoría técnica para optimizar los procesos de clasificación, conservación y manejo de los documentos.

El acompañamiento busca establecer prácticas sostenibles que garanticen el orden y la protección del patrimonio documental de la institución.

La acción marca una nueva etapa de colaboración entre el Archivo y la Orquesta Sinfónica de Matanzas, en una alianza que refuerza la cultura archivística y respalda el quehacer de una de las principales expresiones artísticas del territorio.

Más entradas

Jornada productiva en Jovellanos por el Primero de Mayo (+fotos)

27 de abril de 2026 Yannier Delgado Díaz

Nancy Morejón: Zaldívar representa el espíritu de resistencia de la poesía cubana

27 de abril de 2026 Jessica Mesa Duarte

Preparan cierre del curso escolar en Jovellanos

27 de abril de 2026 Yannier Delgado Díaz

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *