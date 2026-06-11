Definen aseguramientos para cierre del curso escolar y preparativos del próximo (+fotos)

El Consejo de Dirección desarrollado en el municipio de Jovellanos sesionó con el objetivo de garantizar la calidad de los procesos vinculados al cierre del curso escolar actual y a la organización del cur so 2026-2027.

En la reunión participaron cuadros del Consejo de Administración municipal, representantes de la Unión de Jóvenes Comunistas y del Sindicato de la Educación.

Durante el encuentro se puntualizaron todos los aseguramientos necesarios para que el cierre del curso transcurra con calidad, incluyendo aspectos docentes, logísticos y metodológicos.

Las autoridades locales enfatizaron en la importancia de revisar cada detalle para evitar afectaciones al normal desarrollo de las actividades escolares.

Los preparativos para el próximo curso 2026-2027 ocuparon un lugar central en el orden del día, con especial énfasis en las cuestiones organizativas y de preparación. Se abordaron desde la planificación de matrículas hasta la disponibilidad de recursos humanos y materiales.

De manera particular, los cuadros del Consejo de Administración municipal destacaron la necesidad de anticipar las acciones que garanticen un inicio exitoso del próximo período lectivo.

El Consejo de Dirección concluyó con el compromiso de mantener el control sistemático sobre cada uno de los aseguramientos acordados.