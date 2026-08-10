11 de agosto de 2026

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Sismo de 7.4 sacude a Colombia

10 de agosto de 2026 Redacción Radio26
De acuerdo a videos en redes sociales, el sismo fue percibido en ciudades como Bogotá, Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca) y Manizales (Caldas).

Un fuerte sismo de magnitud 7.4 sacudió este lunes a la zona oeste de Colombia, de acuerdo al reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano.

El movimiento telúrico ocurrió a 20 kilómetros San José del Palmar, en el departamento del Chocó, con una profundidad de 96 kilómetros.

De acuerdo a videos en redes sociales, el sismo fue percibido en ciudades como Bogotá, Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca) y Manizales (Caldas).

En la capital colombiana, según informó el alcalde, Carlos Galán, a través de su cuenta de X, no hubo afectaciones ni daños estructurales y solo se reportaron algunas grietas en edificios.

Del mismo modo, se observan destrozos en la infraestructura de algunas edificaciones en el Chocó.

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Imágenes de las afectaciones por sismo de magnitud 7,4 en Colombia

(Con información de RT en español)

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