10 de agosto de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Potencian inversiones agroindustriales en Jovellanos

10 de agosto de 2026 Yannier Delgado Díaz

Jovellanos-. El proyecto Ellas también producen impulsa en el municipio el desarrollo de la infraestructura productiva como parte de la etapa de inversión que ejecuta desde el año pasado. Estas acciones responden a un plan estratégico para fortalecer la autonomía de las asociadas y la soberanía alimentaria local.
En la actualidad se construyen seis casas de tapado para el cultivo de varios rubros y tres cámaras frigoríficas en las fincas Las Delicias, Las Salamandras, Santa Sofía y Ciro Redondo, además de otras fincas beneficiadas. Esas instalaciones permitirán la producción controlada de semillas y la conservación de alimentos posterior a las cosechas.

Adelina López, coordinadora del proyecto y especialista de Comercio Exterior e Inversión Extranjera del Gobierno ponderó que estas inversiones responden al proceso de identificación y diagnóstico en los consejos populares de Carlos Rojas, La Isabel, Carlota y Horacio Rodríguez.


Además señaló que el trabajo comunitario previo permitió conocer las demandas reales de cada zona y priorizar las infraestructuras necesarias. La segunda etapa del proyecto resulta clave para traducir esos diagnósticos en acciones concretas. Agregó la Especialista que el acompañamiento institucional garantiza la ejecución oportuna de los recursos.

El cierre de esta fase no detiene el crecimiento, pues nuevas iniciativas se suman al Proyecto según las necesidades detectadas por las propias asociadas. La flexibilidad del programa permite ajustar las inversiones a los requerimientos cambiantes de la producción agrícola local. Con estas obras, Jovellanos y Ciro Redondo se perfilan como referentes en infraestructura agroindustrial con perspectiva de equidad. El compromiso de Ellas también producen sigue firme en acompañar a las mujeres campesinas en su desarrollo integral.

Más entradas

Fidel: legado y futuro, un diálogo desde La Habana

10 de agosto de 2026 Redacción Radio26

El alma noble que nunca sabrá odiar

10 de agosto de 2026 Arnaldo Mirabal Hernández

Mariachi Los Coyotes visten de fiesta la ciudad

10 de agosto de 2026 Lizt Lauren García Hoyos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *