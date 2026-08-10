Potencian inversiones agroindustriales en Jovellanos

Jovellanos-. El proyecto Ellas también producen impulsa en el municipio el desarrollo de la infraestructura productiva como parte de la etapa de inversión que ejecuta desde el año pasado. Estas acciones responden a un plan estratégico para fortalecer la autonomía de las asociadas y la soberanía alimentaria local.

En la actualidad se construyen seis casas de tapado para el cultivo de varios rubros y tres cámaras frigoríficas en las fincas Las Delicias, Las Salamandras, Santa Sofía y Ciro Redondo, además de otras fincas beneficiadas. Esas instalaciones permitirán la producción controlada de semillas y la conservación de alimentos posterior a las cosechas.

Adelina López, coordinadora del proyecto y especialista de Comercio Exterior e Inversión Extranjera del Gobierno ponderó que estas inversiones responden al proceso de identificación y diagnóstico en los consejos populares de Carlos Rojas, La Isabel, Carlota y Horacio Rodríguez.



Además señaló que el trabajo comunitario previo permitió conocer las demandas reales de cada zona y priorizar las infraestructuras necesarias. La segunda etapa del proyecto resulta clave para traducir esos diagnósticos en acciones concretas. Agregó la Especialista que el acompañamiento institucional garantiza la ejecución oportuna de los recursos.

El cierre de esta fase no detiene el crecimiento, pues nuevas iniciativas se suman al Proyecto según las necesidades detectadas por las propias asociadas. La flexibilidad del programa permite ajustar las inversiones a los requerimientos cambiantes de la producción agrícola local. Con estas obras, Jovellanos y Ciro Redondo se perfilan como referentes en infraestructura agroindustrial con perspectiva de equidad. El compromiso de Ellas también producen sigue firme en acompañar a las mujeres campesinas en su desarrollo integral.