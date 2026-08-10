Fidel: legado y futuro, un diálogo desde La Habana

Foto: Dunia Álvarez Palacios En sus palabras durante esta jornada de apertura del evento, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez reflexionó sobre la vigencia del pensamiento del Comandante en Jefe y la necesidad de estudiar su legado no como un conjunto de ideas del pasado, sino como una herramienta para enfrentar los desafíos del presente. «No hay revolución sin conocimiento», afirmó, al destacar la importancia que Fidel concedió siempre al estudio, la ciencia y la formación de las nuevas generaciones. Para el líder histórico de la Revolución, dijo, la Revolución cubana nunca fue entendida como un experimento aislado, sino como parte de un proceso de alcance universal, vinculado a la defensa de la soberanía, la justicia social y la emancipación de los pueblos. El mandatario cubano explicó que la concepción estratégica de Fidel se desarrolló en múltiples frentes, entre ellos la defensa y la seguridad del país, la economía, el ámbito ideológico y cultural, la solidaridad internacional, la ciencia, la política exterior y las relaciones internacionales. Al referirse al sistema de trabajo de Fidel, Díaz-Canel subrayó la prioridad otorgada a la política y la estrecha relación entre las decisiones económicas y sus implicaciones políticas. «Toda decisión económica es una decisión política», expresó, al tiempo que resaltó como principios permanentes la justicia social, el antimperialismo y el nacionalismo. También destacó la importancia que Fidel concedió a la organización y participación popular. La disciplina, dijo, debía estar acompañada de una participación popular asumida colectivamente, como elemento imprescindible para la construcción revolucionaria. A ello sumó la innovación y la capacidad de observar e interpretar los cambios del mundo, particularmente los avances de la ciencia y la tecnología. Díaz-Canel recordó igualmente la pasión de Fidel por el conocimiento y su amplia cultura, alimentada tanto por la historia nacional como por el pensamiento universal. En ese sentido, evocó la importancia que el líder de la Revolución concedía a los libros y al estudio como bienes espirituales. La vocación internacionalista de la Revolución constituyó otro de los ejes abordados en la conferencia. El Presidente cubano destacó la cooperación médica y educativa desarrollada por Cuba, expresión concreta de una política basada en la solidaridad y la colaboración entre los pueblos.

Al referirse a la necesidad de estudiar a Fidel más allá de las fechas conmemorativas, convocó a «pensar su legado no como un depósito de citas para el cumpleaños de su aniversario, sino como una guía para superar los desafíos que tenemos frente a nosotros hoy».

En ese propósito situó la vigencia del pensamiento fidelista ante las complejidades del escenario internacional contemporáneo, caracterizado por profundas contradicciones, amenazas a la paz y una creciente desigualdad.

El presidente cubano afirmó que Cuba sigue siendo uno de los principales objetivos imperiales: «No es casualidad que en el año del centenario de Fidel hayan arreciado el cerco económico sobre nuestro país».

Reconoció que el bloqueo, recrudecido en estos últimos años, no es solo una medida económica, es una cuestión sumamente política, es un acto de guerra y un castigo político a una nación que ha decidido ser libre.

Que las carencias, apagones, inflación, escasez, colas, son la muestra de un genocidio silencioso al que se somete al pueblo cubano, pero que la patria resistirá la agresión y que nadie impedirá que Cuba mantenga prendida la llama de la solidaridad y que siga construyendo un país más justo, continuando el legado de la obra de Fidel.

«Fidel no nos legó un dogma, nos legó una metodología de trabajo y un ejemplo a seguir. Nuestra resistencia no es pasiva, es creativa».

Diaz-Canel hizo un llamado a los participantes extranjeros en el coloquio a difundir la verdad sobre Cuba y articularse efectivamente en las redes sociales, a profundizar en el pensamiento crítico y seguir apoyando a la Revolución Cubana como respuesta a la agresión imperial.

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Asiste Díaz-Canel a la apertura del I Coloquio Internacional Fidel: legado y futuro



El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, asiste este lunes a la inauguración del I Coloquio Internacional Fidel: legado y futuro, que comenzó en La Habana con la participación de delegaciones de diversos países.

También están presentes en la apertura los miembros del Buró Político: Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Estado; Manuel Marrero Cruz, primer ministro de la República y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido, así como otros dirigentes del Partido, el Estado y el Gobierno.

El encuentro reúne a investigadores, intelectuales, dirigentes y representantes de organizaciones y movimientos de diferentes partes del mundo para intercambiar sobre el pensamiento, la obra y el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, así como su vigencia y proyección hacia el futuro.

FIDELISTAS DE CUBA Y EL MUNDO REUNIDOS PARA HONRAR SU LEGADO

Al dar la bienvenida al evento, René González Barrios, director del Centro Fidel Castro Ruz, destacó la trascendencia del encuentro en un momento que calificó de crucial para la humanidad, marcado por graves conflictos y amenazas a la paz y la supervivencia del planeta.

Resaltó la presencia de alrededor de 1 500 delegados, más de 1 000 de ellos extranjeros, procedentes de 63 países, cuya participación –subrayó- constituye una muestra de solidaridad con Cuba y un estímulo para continuar defendiendo el proyecto emancipador, soberano y solidario de la Revolución.

El director del Centro Fidel Castro Ruz convocó a los participantes a profundizar en las ideas y el pensamiento revolucionario de Fidel, como fuente para enfrentar los desafíos del presente y construir el futuro.

La Habana acogerá desde este lunes y hasta el próximo 13 de agosto el I Coloquio Internacional Fidel: legado y futuro, un espacio convocado por el Centro Fidel Castro Ruz, junto a instituciones académicas y culturales cubanas, para propiciar el intercambio de ideas en torno a la obra y el pensamiento del Comandante en Jefe, a cien años de su nacimiento.

Historiadores, investigadores, académicos, líderes sociales, políticos, diplomáticos, periodistas, estudiantes y amigos de Cuba, procedentes de diferentes latitudes, participarán en cuatro jornadas de debates que buscarán aproximarse a la vigencia del legado fidelista y a su proyección ante los desafíos del presente y el futuro.

El programa contempla un encuentro de Cátedras Fidel Castro Ruz y un simposio dedicado a la Revolución Cubana, además de foros sectoriales de juventudes, mujeres, parlamentarios y de artistas, intelectuales y movimientos sociales en defensa de la humanidad.

Entre los temas que centrarán las sesiones figuran el pensamiento político, social, internacionalista y humano de Fidel; su influencia en los movimientos de liberación nacional, el Sur Global y la geopolítica de los siglos XX y XXI; así como la vigencia de sus ideas frente al imperialismo, las desigualdades, el cambio climático y la defensa de la paz y la soberanía de los pueblos.

Más que una mirada al pasado, el encuentro se propone colocar las ideas de Fidel en diálogo con los desafíos contemporáneos y contribuir, desde el intercambio internacional, a mantener vivo su pensamiento como referente para las luchas por la justicia social, la soberanía, la solidaridad y la paz.

Tomado de Granma