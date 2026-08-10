10 de agosto de 2026

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El negocio de la necesidad, en un contexto donde la economía de mercado es vía, no destino

10 de agosto de 2026 José Miguel Solís
Urge separar el diagnóstico de la crisis de la condena a la codicia; de lo contrario, por mucho que se ajusten las macrovariables, la economía real seguirá secuestrada por quienes hacen del desabastecimiento su mejor negocio.

Que el alza de los productos de primera necesidad responde a un rompecabezas multifactorial es una verdad ineludible: el bloqueo asfixia, las divisas escasean, la inflación estructural corroe y la desregulación ha destapado válvulas de presión y también de oscuras apetencias.
Sin embargo, reconocer esa complejidad no puede convertirse en un salvoconducto para la usura.

La especulación y el acaparamiento no son efectos colaterales inevitables de la crisis; son decisiones deliberadas y ruines. Quien retiene media tonelada de pollo o un litro de aceite para venderlo al doble al día siguiente no está «emprendiendo» ni sorteando adversidades; está apostando deliberadamente contra la canasta del jubilado y la estabilidad del barrio.

Es una estocada a la ética social, un delito silencioso que convierte la necesidad ajena en moneda de cambio.

En esta tormenta, el especulador no es víctima: a la luz pública corre el riesgo de ser interpretado como perverso enemigo del pueblo.

Urge separar el diagnóstico de la crisis de la condena a la codicia; de lo contrario, por mucho que se ajusten las macrovariables, la economía real seguirá secuestrada por quienes hacen del desabastecimiento su mejor negocio.

Recordemos que la economía de mercado es vía y no destino, al menos, hasta que se incluya o niegue en la Carta Magna de la Nación.

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