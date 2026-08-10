Mariachi Los Coyotes visten de fiesta la ciudad

El concurrido Parque de la Libertad de la ciudad de Matanzas fue testigo de la peña mexicana que ofrece de manera habitual Mariachi Los Coyotes, agrupación que se suma al plan de actividades por el verano con sus características sonoridades.

Como todos los segundos sábados, la banda local propició un ambiente agradable que puso a bailar tanto a jóvenes como adultos que se deleitaron con la interpretación de canciones aclamadas por muchos.

Algunos de los temas que se pudieron escuchar en la velada vespertina resultaron Tu Cárcel de Marco Antonio Solís y Soy El Mismo de Prince Royce, un reconocimiento de parte del grupo a la música hispana de todas las generaciones.

Como en cada encuentro, los artistas incluyeron en el repertorio composiciones de la música clásica en español así como otros géneros como el bolero y sus identitarias rancheras.

Para Marisel Gómez Vigo, una de las personas entre el público, visitar la céntrica zona cada mes para presenciar el espectáculo de Los Coyotes se ha convertido en uno de sus mayores disfrutes.

Esta función en particular no solo presentó nuevos números musicales sino también nuevos integrantes que prometen atribuirle matices más distintivos a la agrupación.

Mariachi Los Coyotes tendrá una actuación especial en la noche de este martes junto a la Orquesta La Failde en la misma locación, una colaboración que suma talento y disciplina.