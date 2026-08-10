Fidel: legado y futuro, un diálogo desde La Habana

La Habana acogerá desde este lunes y hasta el próximo 13 de agosto el I Coloquio Internacional Fidel: legado y futuro, un espacio convocado por el Centro Fidel Castro Ruz, junto a instituciones académicas y culturales cubanas, para propiciar el intercambio de ideas en torno a la obra y el pensamiento del Comandante en Jefe, a cien años de su nacimiento.

Historiadores, investigadores, académicos, líderes sociales, políticos, diplomáticos, periodistas, estudiantes y amigos de Cuba, procedentes de diferentes latitudes, participarán en cuatro jornadas de debates que buscarán aproximarse a la vigencia del legado fidelista y a su proyección ante los desafíos del presente y el futuro.

El programa contempla un encuentro de Cátedras Fidel Castro Ruz y un simposio dedicado a la Revolución Cubana, además de foros sectoriales de juventudes, mujeres, parlamentarios y de artistas, intelectuales y movimientos sociales en defensa de la humanidad.

Entre los temas que centrarán las sesiones figuran el pensamiento político, social, internacionalista y humano de Fidel; su influencia en los movimientos de liberación nacional, el Sur Global y la geopolítica de los siglos XX y XXI; así como la vigencia de sus ideas frente al imperialismo, las desigualdades, el cambio climático y la defensa de la paz y la soberanía de los pueblos.

Más que una mirada al pasado, el encuentro se propone colocar las ideas de Fidel en diálogo con los desafíos contemporáneos y contribuir, desde el intercambio internacional, a mantener vivo su pensamiento como referente para las luchas por la justicia social, la soberanía, la solidaridad y la paz.

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