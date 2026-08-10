Honra Matanzas al Comandante con la Jornada Fidelísimos

Matanzas honrará al Comandante en Jefe en el centenario de su natalicio con la Jornada Cultural FIDELISIMOS desde el martes 11 al viernes 14 de agosto en varios escenarios de la ciudad.

El tributo comienza este martes a las diez de la mañana, con el conversatorio: «Fidel y su visión del desempeño de la mujer en todas las esferas de la Sociedad Cubana«, referida al quehacer de María Dolores de Figueroa y su trabajo excepcional en la Botica Francesa, a cargo de especialistas del Museo Farmacéutico de Matanzas, con auditorio en la CTC Provincial.

A la par, este martes el evento Arte para ti se extenderá al Hospital Pediátrico Provincial Eliseo Noel Caamaño, para disfrute de los pequeños convalecientes y sus familiares, al presentarse la Compañía Circo La Rueda.

El parque de La Libertad acogerá las propuestas musicales Rumba por el Centenario, a las seis de la tarde.

Abrirá la agrupación Los Muñequitos de Matanzas y a las 10 de la noche la Orquesta Failde en concierto, con sus invitados el Mariachi Los Coyotes

La jornada Fidelísimos por el centenario del Máximo Líder de la Revolución Cubana, celebra además el Día Internacional de la Juventud y el aniversario 25 del Proyecto Sociocultural Maravillas de la Infancia, Cultivadores de Sueños. En próximos espacios ampliaremos esta información.

En cuanto al Miércoles 12 de Agosto, habrá un verdadero jolgorio cuando a las 9:00 am arranque el Carnaval Infantil Por una Infancia Feliz con un trayecto desde el Teatro Sauto por la calle Milanés hasta el Parque de la Libertad.

También se inaugurará la Exposición fotográfica dedicada al Centenario de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. En el complejo comercial La Aurora

Para las 11:00 am convocan a la Tertulia Luz Martiana, en la Ermita de Monserrate. Por la tarde, a las 2:30 pm , se realizará el Espacio Cultural La Casa de Todos , inspirada en el trabajo de los instructores de arte, en el Parque de la Libertad.

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