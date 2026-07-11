Graduarán a jóvenes universitarios en sus municipios

La Universidad de Matanzas, a través de su perfil oficial en la red social Facebook, reafirmó que la graduación del curso escolar se realizará en los municipios de residencia de cada estudiante.

La nota asegura que la decisión obedece a la necesidad de atemperar la actividad a las actuales circunstancias que vive el país y evitar una alta movilidad de los egresados, familiares y profesores.

Así mismo, la publicación informa que, en el caso de los alumnos del municipio cabecera, la graduación será el 13 de julio a partir de las 9:30 am para la Facultad de Ciencias Técnicas, Curso Diurno y por Encuentro para las carreras de Ingeniería Química, Mecánica e Informática, ciclo corto de Mantenimiento para el Turismo y Graduados de la Universidad de Ciencias Informáticas.

En la propia jornada, a las 11:30 am se realizará la ceremonia de las especialidades Licenciatura en Educación Informática, Ingeniería Civil y Eléctrica, así como los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas del curso por encuentro.

Una jornada después corresponderá la graduación a Derecho, Periodismo y Gestión Sociocultural para el Desarrollo, mientras que entre los días 15 y 16 tendrá lugar el acto para el resto de facultades.

Por municipios, las graduaciones quedaron programadas para el día 20: Cárdenas y Martí, el 21, Perico, Colón y Calimete; un día después lo harán Limonar, Jovellanos y Los Arabos.

Las ceremonias de graduación concluyen con los municipios de Unión de Reyes y Pedro Betancourt el 23 de julio y el 24 los de Jagüey Grande y Ciénaga de Zapata.

La casa de altos estudios matancera convoca a los graduados al uso de una vestimenta acorde a este encuentro y a acudir con puntualidad.