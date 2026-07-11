11 de julio de 2026

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El Museo Farmacéutico de Matanzas los convida

11 de julio de 2026 María Elena Bayón Mayor

El Museo Farmacéutico de Matanzas, emblema de la influencia dispensarial francesa en esta ciudad y en el mundo, promueve en este verano visitas dirigidas a sus diversos salones y de extensión comunitaria.

Para conocer detalles de ese programa, entrevistamos a su directora, Marcia Brito Hernández:
«Mantenemos el museo abierto durante todo el verano en sus horarios habituales de diez de la mañana a cinco de la tarde y los domingos de 10:00 am a 2:00 pm.

«Estamos además haciendo extensiones, muestras móviles a comunidades distantes, pues sabemos que las personas no pueden llegar hasta aquí y llevamos nuestros bienes, brindamos explicaciones de postales y catálogos.
Resulta importante recibir en el recinto a grupos de niños que realizan actividades de diversas clases, de las cuales el museo es sede.

Recién recibimos la presencia de los pequeños durante toda la semana en eventos literarios o artísticos que motivan su participacion. El museo ha acogido también acciones colaterales de festivales y concursos, lo cual genera visitas a los interiores de la Botica Francesa para admirar sus colecciones.»
Marcia Brito, con su don aglutinador de acontecimientos, considera que lo más importante es mantener los servicios a la población y a posibles visitantes, a pesar de la carencia de fluido eléctrico durante muchas horas.
Conocida como la botica del doctor Ernesto Triolet, este museo ostenta los premios de Restauración y Conservación del Centro Nacional de Patrimonio Cultural, gracias al destacado trabajo de su colectivo.

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