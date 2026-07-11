Actualizan sobre proceso de restablecimiento de la red eléctrica en Matanzas

El protoloco de sincronización al sistema electroenergético se vio afectado en Matanzas por los efectos de la severa tormenta eléctrica que se produjo en el territorio durante horas de la tarde y la noche de ayer.

La situación hidrometeorológica sacó de servicio varias líneas y subestaciones que permitirían estabilizar de manera paulatina la red mediante la entrada de la subestación del poblado de Guanábana, para posteriormente activar la planta de Energás.

Las distorsiones y desbalances en las líneas eléctricas, provocadas por dichas averías dificultan las labores de las brigadas de especialistas que se encuentran en el terreno para la reactivación de la red en el menor tiempo posible, según se precisió en contacto con directivos de la Empresa Eléctrica y las máximas autoridades de la provincia.

Jose Alejandro Rodríguez, director General de la Empresa Eléctrica de Matanzas, explicó que ahora la prioridad es la reparación de los daños en las líneas que permitan la incoporación de la Planta de Energás.

Especialistas aseguran que el Sistema Eléctroenergético se encuentra en mejores condiciones para alcanzar más estabilidad una vez restablecido, con la culminación de las reparaciones de varias unidades que se encontraban fuera de servicio.

Asimismo, los linieros se disponen a darle solución a las afectaciones reportadas por la población y para ello cuentan con transporte y brigadas de varios territorios.