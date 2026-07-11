11 de julio de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

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Sobre el restablecimiento del SEN

11 de julio de 2026 José Miguel Solís

En cada una de las provincias del país se establecieron microsistemas para garantizar los servicios vitales.

En el horario de la madrugada ocurrió un colapso de tensión en el microsistema de la región occidental.

La prioridad es volver a incorporar la generación de las unidades de Energás Boca de Jaruco para comenzar el proceso de arranque de la CTE Máximo Gómez, Ernesto Guevara De La Serna, Antonio Guiteras, Carlos Manuel de Céspedes y Diez de Octubre.

Una vez que se logre llegar al Oriente del país, se incorporará la generación de las CTE Lidio Ramón Pérez Felton y Antonio Maceo.

Los trabajadores eléctricos han trabajado intensamente durante la noche y madrugada para restablecer el servicio lo antes posible.

 

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