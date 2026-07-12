Cuando el éxito es tangible (+fotos)

Cuando el éxito es tangible, es incuestionable, y ello se ajusta como anillo al dedo a la Empresa Comercializadora y de Servicios de Productos Universales de Matanzas, la entidad del Ministerio de Comercio Interior cinco veces Vanguardia Nacional, un resultado que la distingue en el sector productivo y de servicios.

El uso de la autonomía empresarial, superación profesional, la certera movilización de su población laboral y muy en particular de su sindicato de jubilados, son las variables ganadoras de la conocida como EMSUNA, quizás también tocada por la magia de la estabilidad y talento de sus cuadros.

Lo que sí no se somete a presunción es su carácter de resiliencia y esa apuesta constante por la óptimo, primero con los de adentro, los que prestan servicios, y también en su objeto social, ese que le permite ingresos, ventas, dar servicios.

Por eso festejaron, y con toda justeza, la graduación de 12 trabajadores, “quienes han culminado con éxito el curso de Técnico Superior en Logística, impartido por la prestigiosa Universidad de Matanzas”, publicó la EMSUNA en su perfil de la red social Facebook.

Este logro no es solo un título, es la prueba viviente de que el esfuerzo, la disciplina y la dedicación abren todas las puertas.

“Equilibrar la vida laboral con el estudio es un reto mayúsculo, y estos 12 guerreros lo han conseguido con creces”, agregó el post.

Junto con este éxito en el crecimiento de sus recursos humanos, directivos y empleados también muestran músculo desde la producción de alimentos, plantados en las mismas áreas de la empresa, en la ciudad de Matanzas, y también en algunas de sus unidades empresariales de base como la del municipio de Colón.

Con esmero del agropecuario Yoel Fernández sin medir tiempo, ni día de la semana…, continúan manteniendo su autoconsumo, varios canteros y matas de plátano, producciones de alimentos que mucho alivian su factura de alimentos, y sostienen el comedor obrero.

Yoel no es el único. Con los cambios de labor también se suman al cultivo de la tierra consejo de dirección y trabajadores, que ponen en pausa sus tareas habituales lo mismo cosechar, que para limpiar, pintar y cuidar cada espacio compartido, “demostrando sentido de pertenencia y compromiso”, publica el Facebook de la EMSUNA.

Como si fuera poco, allí cumplen con la responsabilidad social de atender una circunscripción, y también a médicos de la Sala de Medicina Natural y Tradicional del hospital clínico quirúrgico Comandante Faustino Pérez Hernández, “una forma de agradecer tanto amor y dedicación a tan bella labor como es la Medicina”.