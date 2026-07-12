Restablecen las frecuencias de radio y televisión en Matanzas tras afectaciones energética

La Dirección Territorial de RadioCuba informó que quedaron restablecidas las frecuencias habituales de la señal de radio y televisión en la provincia de Matanzas, luego de las afectaciones registradas como consecuencia de la situación energética.

Previamente, la entidad había explicado que las interrupciones y la baja calidad de la señal estaban asociadas, principalmente, a la falta de suministro eléctrico y a la carencia de piezas de repuesto para reparar equipos considerados críticos.

Según la información ofrecida, las recientes caídas del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) agravaron la situación, provocando limitaciones en la prestación del servicio en diferentes zonas de la provincia.

Mientras persistieron las afectaciones, RadioCuba orientó a la población sintonizar la señal de televisión a través del canal 51 en el área de Matanzas y del canal 20 en el municipio de Colón.

La entidad señaló que especialistas de RadioCuba y ETECSA continuaron trabajando para restablecer completamente el servicio en medio del complejo escenario energético que enfrenta el país.

Periódico Girón.