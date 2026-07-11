FOTOCANÍMAR: memoria, poder y sobrevida

Dentro de su carácter internacional, FOTOCANÍMAR acude a las esencias de la idiosincracia matancera; la historia, tradiciones, la economía, valores artísticos, identidad y saberes nutren el crecimiento y desarrollo de un evento que reverencia las raíces de una provincia con vocación cultural.

El Festival y Coloquio Internacional de Fotografía de Matanzas pretende, desde su proyección internacional, utilizar la imagen visual como un puente activo entre la actualidad y lo venidero, explica Julio César García Martínez, fotógrafo y presidente del comité organizador del evento a desarrollarse entre el 29 de octubre y el primero de noviembre venideros.

“A mí me interesa sobre todo el tema de la descentralización. Más allá de lo que uno pueda lograr desde lo individual o lo personal, yo creo en la descentralización del arte, de la cultura porque si no todo se vuelca solamente a las capitales y eso es universal. En muchos sitios encuentras proyectos interesantes que buscan esa descentralización.

“Fotocanímar es un nicho de la fotografía cubana ahora mismo. Existen varios espacios en Cuba ahora mismo, pero el Festival de Matanzas se ha hecho notar por el nivel de convocatoria que logró y, sobre todo, la cofradía que se alcanzó en un espacio donde confluyeron convivieron muchas maneras distintas de hacer fotografías, muchas maneras de pensar la fotografía, sin importar las ideologías, el idioma o dónde vivan”.

Crear conexiones, no solo entre fotógrafos y su público, sino también entre distintos festivales que tienen a la fotografía como eje central, es uno de los principales propósitos del Festival y Coloquio Internacional de Fotografía de Matanzas, abierto a todos los fotógrafos del orbe.

Entre los meses de abril y mayo últimos, Julio César vivió una experiencia personal valiosa que contribuyó a fortalecer la imagen y los lazos originados por FOTOCANÍMAR en 2024, cuando visitó Brasil y Uruguay.

“Este recorrido que si bien fue a partir de una invitación personal por mi trabajo, ya uno no es solo el artista visual o el fotógrafo que tiene una obra en proceso o lo que sea. Uno también ya es la persona que, junto a un equipo de jóvenes talentosos y muy comprometidos, representa un evento. A esas exposiciones que yo fui a hacer en orden personal, se sumaron talleres y conferencias tanto en Brasil como en Uruguay”.

Para el Festival y Coloquio Internacional de Fotografía de Matanzas, la prioridad actual radica en consolidar las redes humanas, estrechar lazos entre culturas y demostrar la capacidad del arte para unir comunidades.

El recorrido de García Ramírez por estos países del sur americano estableció lazos e intercambios con varias instituciones y creadores brasileños y uruguayos.

“Se crearon muchos vínculos con escuelas públicas y privadas, relacionadas con la fotografía, instituciones como la Universidad Federal de Florianópolis o la Universidad de las Artes en Florianópolis, en Brasil; la Escuela de Fotografía en Uruguay y dos instituciones muy importantes en Uruguay: una en Montevideo que es el CDF, el Centro de Fotografía de Montevideo, una de las joyas de la fotografía iberoamericana y mundial, diría yo. Yo creo que es un referente internacional al que hay que mirar muy de cerca para lo que quisiéramos tener nosotros en nuestra ciudad en cuanto a espacio físico y a lo que se genera en un espacio como ese.

“El vínculo con el CDF tiene que ver con la memoria y lo importante que es la memoria visual en nuestros territorios; la otra institución importante es el Museo de Arte Contemporáneo MACA en Punta del Este”.

FOTOCANÍMAR 2026 constituye la continuidad de la edición anterior del evento, en cuanto a perspectivas e intereses; no obstante, en 2026 tendrá su propia esencia, basada en la aspiración del festival de acercarse al acontecer global, desde el desfavorable panorama que predomina en el mundo.

“A pesar de ser un festival muy nuevo desde que se abrió empezó a dar frutos y sigue dando frutos dentro de la ciudad y dentro de la isla hacia el mundo.

“Desde afuera un festival como este, que se hace en circunstancias muy difíciles, en el interior del país, que logre tener un alcance tan importante hacia fotógrafos y artistas visuales vinculados a la fotografía del mundo entero, con ese nivel de convocatoria, se mira con respeto”.

Así es que la recepción de los dossiers de artistas y propuestas de obras para esta edición se extendió desde el 1 abril hasta el 1 de julio, con la defensa de tres ideas esenciales: Memoria, Poder y Sobrevida.

“Creo que va a ser un vínculo interesante no solo de lo que se pueda traer para acá, que hay sorpresas en ese sentido y cosas muy buenas como talleres relacionados con la conservación de la fotografía, con la preservación de la memoria del acervo cultural y lo que significa eso para cualquier ciudad, para cualquier país porque es la historia del país, sino también lo que pueda generar en formación de jóvenes especialistas que puedan ir y aprender.

“Yo creo que ese intercambio va a ser muy interesante para el Festival pero, sobre todo, también para la ciudad y para los jóvenes que están involucrados con imagen, con las fotografías y para el futuro del propio movimiento fotográfico dentro de la ciudad”.

Del 29 de octubre al primero de noviembre se desarrollará la segunda edición de FOTOCANÍMAR. Una vez más la capital yumurina se convertirá en el centro de la fotografía contemporánea en Cuba, no solo con participación de invitados foráneos, sino que también como vitrina del talento local.

Desde su primera edición FOTOCANÍMAR se instituye como vínculo directo entre los fotógrafos matanceros, los cubanos y los del mundo, al tiempo que dialoga con lo universal desde lo local.