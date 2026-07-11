Casa de Abuelos estrena tertulia literaria

Jovellanos-. El municipio da la bienvenida al verano 2026 con una innovadora propuesta cultural para los adultos mayores: una tertulia literaria en la Casa de Abuelos del territorio. La iniciativa busca fomentar el hábito de la lectura y el intercambio generacional en un ambiente de camaradería, en sintonía con el espíritu participativo de la temporada estival.

La actividad forma parte de las propuestas recreativas que se desarrollan en la provincia, donde las Casas de Abuelos se han consolidado como espacios clave para el disfrute de los adultos mayores, mediante programas que combinan cultura, recreación y bienestar integral. La tertulia literaria no solo promueve la lectura, sino que también fortalece los lazos afectivos entre los participantes y rescata la tradición oral del territorio.

Esta nueva oferta cultural se suma al plan de actividades diseñado por las autoridades locales para garantizar un verano activo y participativo para todos los grupos etarios. El espacio está abierto a la comunidad y se realizará de manera periódica, en el afán de convertir la Casa de Abuelos en un punto de encuentro para el intercambio de saberes y experiencias entre generaciones.

Con esta acción, el municipio de Jovellanos reafirma su compromiso con la atención a los adultos mayores y el fomento de la cultura, otra muestra de que el verano es una etapa para todas las edades. La tertulia literaria evidencia la voluntad del gobierno local de mantener vivas las tradiciones y el bienestar de su pueblo, a la vez que enriquece la vida comunitaria del territorio.