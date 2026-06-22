Un preferido del verano regresa a sus operaciones

Varadero.- Con nueva imagen y en vísperas del inicio oficial de la temporada estival en Cuba, 28 de junio, volverá a las operaciones un preferido de julio y agosto como el emblemático hotel Brisas del Caribe.

La instalación, marca propia de la sociedad mercantil Cubanacán, se sumará el próximo 26 de junio a los alojamientos en servicios en el principal balneario cubano, con atractivas ofertas para el mercado nacional, especialmente para el disfrute en familia.

Justo en estas opciones se inscribe Brisas del Caribe, hospedaje que aprovechó su parada para renovar la mayoría de sus espacios y regalar así una estancia placentera a quienes decidan alojarse en un sitio famoso por haber sido sede de grandes conciertos de inicio de veranos pasados.

Muy atractivo por su vegetación autóctona, cuidado de las áreas verdes y la zona de duna, seduce mucho la arquitectura abierta del hotel, lo que favorece el flujo de la brisa marina entre el norte y el sur e invitan a la relajación en un producto diseñado para la familia.

“Por eso, pensando en la comodidad de nuestros clientes y en ofrecerles siempre lo mejor, se han renovado algunos de nuestros espacios. Cada mejora refleja nuestro compromiso con tu descanso, tu confort y la experiencia única que mereces vivir frente al mar”, publicó el perfil de Facebook de Brisas del Caribe.

“Hemos renovado cada detalle para recibirte con el alma, el sabor y la calidez que siempre nos ha distinguido”, agrega el post sobre el alojamiento que el 25 de mayo cumplió 30 años de haber sido inaugurado.

Ubicado en primera línea de playa en Varadero, esta instalación cuatro estrellas es considerada ideal para familias con niños y posee múltiples programas que incluye áreas de juego y animación especializada.

Fotos: Tomadas del perfil de Facebook de Brisas del Caribe.