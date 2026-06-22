La violencia infantil reclama más atención social

La ley establece que los padres o responsables tienen la obligación prioritaria de garantizar la protección y el desarrollo libre de violencia del niño. Cuando esta responsabilidad se rompe, el agresor se enfrenta a duras penas: por agresión física grave la prisión puede llegar hasta los 14 años.

En caso de abuso sexual, el Código Penal tipifica el “estupro de vulnerable” (menores de 14 años) con penas de ocho a 15 años de prisión; si la víctima tiene entre 14 y 18 años, la pena aumenta. Además, estos delitos no reciben beneficios como la fianzas o el indulto.

Como sociedad tenemos fallas en la prevención, no basta con campañas ocasionales ni con endurecer penas. Se precisa también de educación emocional en las escuelas, canales de denuncia accesibles y agentes capacitados para escuchar a un niño sin revictimizarlo.

Mientras el abuso se trate como un hecho aislado y no como un problema social seguiremos pacientes sin atacar la raíz del silencio. La responsabilidad no es solo del Estado, es de cada adulto que decide mirar o actuar en defensa de lo más preciado, el niño o la niña víctima de violencia.