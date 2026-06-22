La emotiva sonoridad de la Sinfónica de Matanzas

La Orquesta Sinfónica de Matanzas ofreció este sábado 20 de junio un emotivo concierto con temas del repertorio universal, en el cual la sonoridad especial del arpa y del violín deleitaron a los asistentes a la Sala de Conciertos José White.

Dirigida por la maestra Indira Ramos Matalón, la agrupación en formato de cámara presentó un programa con piezas de la música clásica francesa y estadounidense. Dirigida por la maestra Indira Ramos Matalón, la agrupación en formato de cámara presentó un programa con piezas de la música clásica francesa y estadounidense.

Destacaron las interpretaciones de los solistas Mayte Rodríguez Álvarez en el arpa y del violinista Rubén Javier Fonseca Valdés.

Las obras escogidas pertenece a la inspiración de compositores del siglo XIX y XX, entre estas la suite La Primavera en los Apalaches, de Aaron Copland, autor considerado por «sus armonías abiertas y de cambio lento en gran parte de su música que evocan el vasto paisaje estadounidense y el sentir pionero de sus habitantes», perfectamente captado por la arpista y el conjunto de instrumentistas yumurinos.

En cuanto a la partitura La Meditación de Thais, de Jules Massenet, sobresalió este intermezzo sinfónico para violín y orquesta por su gran intensidad emocional, logrado en la interpretación del solista y de la Sinfónica de Matanzas.

En declaraciones a los medios, Ramos Matalón ha significado que el esmerado trabajo de la orquesta se ha mantenido, aun en circunstancias objetivas muy difíciles, pues prima el espíritu creativo y artístico de sus integrantes para alcanzar el disfrute de un público tan conocedor como el matancero.

Un sábado de junio coronado por la excelencia de una institución creada en 1950 como orquesta de cámara, gracias a la labor de la Asociación Amigos de la Cultura Cubana, y oficializada en 1962 como Orquesta Sinfónica de Matanzas, con una trayectoria reconocida nacional e internacionalmente.