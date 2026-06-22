Teatro Sauto acoge graduación de estudiantes de ballet (+fotos)

La Escuela Vocacional de Arte Alfonso Pérez Isaac, de Matanzas, despidió con un «hasta pronto» a estudiantes de la especialidad de ballet con una gala de graduación que tuvo lugar en el Teatro Sauto, Monumento Nacional.

En el Salón de los Espejos seis jóvenes completaron su etapa estudiantil con la bienvenida a un nuevo camino en el cual demostrarán lo aprendido en la academia yumurina. En el Salón de los Espejos seis jóvenes completaron su etapa estudiantil con la bienvenida a un nuevo camino en el cual demostrarán lo aprendido en la academia yumurina.

Los recién graduados culminan un nivel elemental de cinco años con expectativas de superarse en un siguiente nivel de cuatro. Los recién graduados culminan un nivel elemental de cinco años con expectativas de superarse en un siguiente nivel de cuatro.

Yanet Rodríguez Díaz, jefa del departamento de ballet en el centro educativo, explicó que se trata de una actividad de fin de curso donde se reúnen alumnos desde primero a quinto año de la especialidad en un gran espectáculo.

«A pesar de haber contado con un insuficiente período de práctica se logró un resultado formidable gracias al empeño, tanto de los estudiantes involucrados como de sus profesores».

Piezas como la variación de Pas de Paysan, de Giselle y la de Aurora, de La Bella Durmiente, de Tchaikovsky, resonaron en cada rincón de la sala con solos y coreografías colectivas donde los futuros profesionales se atrevieron a soñar sin límites.

Estas obras, comúnmente interpretadas por bailarines del Ballet Nacional de Cuba, presentan un alto nivel de dificultad, aspecto que ratifica la alta preparación de los pupilos matanceros. Estas obras, comúnmente interpretadas por bailarines del Ballet Nacional de Cuba, presentan un alto nivel de dificultad, aspecto que ratifica la alta preparación de los pupilos matanceros.

En la cita matutina se realizó además un resumen del curso con repaso por los bailes grupales y las variaciones más empleadas a lo largo de la carrera.

El coloso yumurino fue testigo de un instante irrepetible donde el esfuerzo y la constancia se inmortalizan en un papel perfectamente laminado.