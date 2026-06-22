Examinan resultados semestrales y alternativas económicas campesinos de Jovellanos

La Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Jorge Ricardo Masetti Blanco celebró recientemente su asamblea de socios, un espacio clave para el debate y la evaluación del quehacer cooperativo.

Durante el encuentro los asociados analizaron en detalle los indicadores estratégicos de la entidad, centrando la mirada en el funcionamiento orgánico de la cooperativa y su Junta Directiva, la efectividad de la atención social y los resultados económico-productivos del período.

En este sentido se debatieron ampliamente los resultados de la CCS durante el primer semestre del año, en el contexto de las múltiples limitaciones que enfrenta el sector campesino, agravadas por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno de los Estados Unidos.

Un punto medular de la asamblea fue el análisis de las nuevas medidas adoptadas por el país para hacer frente a la compleja coyuntura económica actual.

En este punto se hizo referencia a las disposiciones anunciadas por el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que impactan directamente al sector campesino y buscan dinamizar la producción agropecuaria. Entre las principales medidas mencionadas se encuentran:

· Descentralización y autonomía municipal: se busca conferir a los municipios la facultad de gestionar sus propios ingresos en divisas y decidir la aprobación de empresas en sus territorios, fomentando la interrelación con cooperativas y negocios privados.

· Acceso a mercados: se prevé otorgar a los campesinos acceso directo a los mercados de insumos y al mercado cambiario, facilitando la adquisición de recursos para la producción.

· Estímulo a la inversión: se ampliarán los permisos para la inversión extranjera directa en la producción de alimentos y se eliminarán trabas para la inversión de cubanos residentes en el exterior.

· Reducción de la burocracia: se implementará una severa reducción del aparato estatal y de los procesos burocráticos para agilizar la actividad económica.

· Comercio exterior: se eliminará la intermediación obligatoria de una agencia estatal para que los privados puedan importar y exportar.

Las intervenciones de los campesinos estuvieron marcadas por el sentido de pertenencia y la responsabilidad. A pesar de las duras limitaciones impuestas por el bloqueo, los productores reafirmaron su inquebrantable compromiso de continuar sembrando y produciendo alimentos para el pueblo cubano.

La cita sirvió para ratificar que, pese a las adversidades, la voluntad de trabajo en el campo no claudica y el espíritu de resistencia se fortalece cada día.