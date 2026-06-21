21 de junio de 2026

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Verde que te quiero verde

21 de junio de 2026 Redacción Radio26
Cuba celebra el 21 de junio el Día del Trabajador Forestal. La fecha, instituida en 1975, es sobre todo un homenaje a hombres y mujeres que han hecho del monte y de la siembra su aporte cotidiano a la nación.

Cuba celebra el hoy el Día del Trabajador Forestal. La fecha, instituida en 1975, es sobre todo un homenaje a hombres y mujeres que han hecho del monte y de la siembra su aporte cotidiano a la nación.

La elección del día no es capricho. El 21 de junio coincide con el solsticio de verano y con el inicio del período lluvioso en la Isla, el momento más propicio para que las nuevas plantaciones arraiguen. La jornada se celebra con plantaciones masivas por todo el país.

Hoy el trabajador forestal cubano está organizado en empresas agroforestales y bajo el Servicio Estatal Forestal del Ministerio de la Agricultura.

Sus labores abarcan la reforestación, la protección contra incendios, con el Cuerpo de Guardabosques al frente, el manejo sostenible de recursos madereros y no madereros, la conservación de suelos y biodiversidad y educan a las comunidades en el cuidado del entorno. Los resultados respaldan ese esfuerzo.

La cobertura boscosa del país pasó de aproximadamente un 14 por ciento en los primeros años de la Revolución a cerca del 31 por ciento en la actualidad, lo que equivale a unos 3,2 millones de hectáreas.

La primera medición de un árbol en el campo para su tala.
La primera medición de un árbol en el campo para su tala.

Cuba cuenta con una diversidad de ecosistemas que incluye bosques húmedos tropicales, pinares, manglares (entre los más extensos de la región) y especies emblemáticas como la caoba, el cedro y la ceiba.

En un país insular donde el cambio climático es una realidad diaria, el trabajador forestal garantiza agua limpia, suelo fértil, aire puro. Su trabajo es una forma de defender el futuro.

¡Felicidades y eterno agradecimiento a todos los trabajadores forestales de Cuba! Su dedicación es un ejemplo de amor por la Tierra.

Que este día inspire más acciones de reforestación y conciencia ambiental en toda la isla.

Foto de Portada: Construcción de nave para la lombricultura

  • Yohanka Rodríguez Rodríguez, estudiante de Periodismo

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