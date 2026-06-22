Lista Universidad de Matanzas para Simposio de Educación y Cultura

Un espacio clave para debatir los desafíos pedagógicos de Cuba y el mundo será el XV Simposio de Educación y Cultura, a celebrarse del 23 al 25 de junio en la Universidad de Matanzas.

Durante tres jornadas, la principal casa de estudios superiores de la provincia acogerá un intenso intercambio académico que busca responder a las preguntas esenciales que atraviesan hoy los sistemas educativos.

Según la nota publicada en la página institucional de la Universidad, el venidero simposio no es un evento aislado, sino la consolidación de tres décadas de trabajo colectivo, reflexión sistemática y producción de conocimientos aplicados.

Esta edición número 15, a desarrollarse en la modalidad virtual y presencial, destacará 30 años de ciencia compartida transformando la educación y celebrará una trayectoria que ha tejido redes nacionales e internacionales con el fin de impulsar investigaciones de impacto, además de contribuir a formar educadores con una visión crítica y humanista.

A este espacio académico y científico organizado por la Facultad de Educación han sido convocados investigadores, docentes y estudiantes de posgrado y pregrado con el propósito de reflexionar e intercambiar experiencias en torno a las transformaciones y desafíos que enfrenta el panorama educativo actual.

Como en ediciones anteriores, por la vía online no académicos de diferentes naciones invitadas participarán en el evento, de referencia obligada para todos aquellos comprometidos con el quehacer pedagógico y el futuro de la formación humana porque la Educación contemporánea enfrenta transformaciones que exigen miradas críticas y propuestas innovadoras.

Con información de la Universidad de Matanzas